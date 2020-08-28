Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Судьба Белоруссии. Главное

Украина заморозила все контакты с Белоруссией 

Говорит Москва и ещё 11 11 минут назад
«Все контакты с Белоруссией поставлены на паузу»
Фото: Reuters
Украина заморозила все контакты с Белоруссией. Об этом заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

«У нас сейчас, по сути, все контакты с белорусской стороной поставлены на паузу. Я могу вам официально про это заявить», — сказал Кулеба в эфире телеканала «1+1».

По словам министра, Киев следит за развитием ситуации и возобновит контакты с Минском, когда убедится, что они не несут «ни репутационных, ни политических, ни моральных рисков для Украины».
Ранее президент Украины заявил, что его коллеге Александру Лукашенко следует провести повторные выборы в Белоруссии и найти формат диалога с протестующими «без дубинок».
В Белоруссии третью неделю продолжаются митинги. За это время были задержаны более семи тысяч человек.
Видео дня. Интернет-мошенник заработал 3 миллиона рублей на фальшивых посылках
Говорит Москва: последние новости
Белоруссия обвинила Польшу во вмешательстве во внутренние дела Белоруссия обвинила Польшу во вмешательстве во внутренние дела Верховный суд Белоруссии отказал оппозиции в возбуждении дела по выборам Верховный суд Белоруссии отказал оппозиции в возбуждении дела по выборам Сергей Лавров заявил о руководстве Западом оппозицией в Белоруссии Сергей Лавров заявил о руководстве Западом оппозицией в Белоруссии
В мире , СНГ , Украина , Белоруссия в огне , Дмитрий Кулеба , Александр Лукашенко , МИД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США объявили о создании новых ракет
США объявили о создании новых ракет
Греция приготовилась к войне с Турцией
Греция приготовилась к войне с Турцией
Протесты в Белоруссии угрожают «Семье» Ельцина
Протесты в Белоруссии угрожают «Семье» Ельцина
Российские дайверы развернули триколор на дне Черного моря
Российские дайверы развернули триколор на дне Черного моря
Видео
Момент крушения яхты в Италии попал на видео
00:32
Момент крушения яхты в Италии попал на видео
Огромная акула-молот вырвала улов из рук рыбака и попала на видео
03:30
Огромная акула-молот вырвала улов из рук рыбака и попала на видео
Буйволы прогнали напавших на них львов и попали на видео
00:56
Буйволы прогнали напавших на них львов и попали на видео
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
00:30
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
Стрельба управляемым снарядом «Торнадо-С» попала на видео
02:55
Стрельба управляемым снарядом «Торнадо-С» попала на видео
Таран бронемашин США и РФ попал на видео
01:41
Таран бронемашин США и РФ попал на видео
Армия
Появилось видео пожара в жилом доме в Керчи
00:45
Появилось видео пожара в жилом доме в Керчи
Происшествия
Белорусские врачи освистали очередного министра
02:05
Белорусские врачи освистали очередного министра
В мире
Сорванный разговор с Путиным привел Трампа в ярость
00:49
Сорванный разговор с Путиным привел Трампа в ярость
В мире
Отступление американцев перед российским БТР объяснили
03:04
Отступление американцев перед российским БТР объяснили
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение