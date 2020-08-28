«Все контакты с Белоруссией поставлены на паузу»

«У нас сейчас, по сути, все контакты с белорусской стороной поставлены на паузу. Я могу вам официально про это заявить», — сказал Кулеба в эфире телеканала «1+1».

По словам министра, Киев следит за развитием ситуации и возобновит контакты с Минском, когда убедится, что они не несут «ни репутационных, ни политических, ни моральных рисков для Украины».

Ранее президент Украины заявил, что его коллеге Александру Лукашенко следует провести повторные выборы в Белоруссии и найти формат диалога с протестующими «без дубинок».

В Белоруссии третью неделю продолжаются митинги. За это время были задержаны более семи тысяч человек.