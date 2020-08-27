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В ВОЗ заявили о влиянии коронавируса на психическое здоровье миллионов людей 

Деловая газета «Взгляд» 21 минуту назад
Названа скрытая опасность COVID-19 для миллионов людей
Фото: Reuters
Пандемия коронавируса оказала влияние на психическое здоровье миллионов людей, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
«COVID-19 повлиял на психическое здоровье миллионов в том, что касается вызванной им тревоги и страха», — передает RT слова главы организации.
По словам Гебрейесуса, пандемия нарушила работу служб, помогающих поддержке психического здоровья. Он пояснил, что отсутствие социального взаимодействия оказывает влияние на психику человека.
Глава ВОЗ напомнил, что психическое здоровье и до пандемии было «забытым вопросом в глобальном здравоохранении».
Он уточнил, что «около миллиарда людей живут с психическими расстройствами, три миллиона умирают ежегодно от вредоносного употребления алкоголя».
Ранее глава Панамериканской организации здравоохранения Карисса Этьен заявила, что в Северной и Южной Америках из-за ситуации с коронавирусом наступил кризис психического здоровья.
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В мире , ВОЗ
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