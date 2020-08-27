Во вторник несколько военных США пострадали в столкновении с российским конвоем в Сирии . «Вашингтон пост» рассказывает об инциденте в деталях, а читатели преимущественно ругают Трампа и называют его марионеткой Путина. Внятных и логичных комментариев мало, но все же есть. Главный вопрос — а почему мы в Сирии?

Американские военнослужащие были ранены в стычке с российским военным патрулем в Сирии, в ходе которой столкнулись два автомобиля. Американские официальные лица подчеркнули озабоченность вопросами безопасности в той части страны, где все еще дислоцируются американские войска, указала «Вашингтон пост».

На видео, записанном российскими военными и широко распространенном в социальных сетях в среду, указывает газета, показаны мчащиеся по полю американские и российские военные машины с развевающимися флагами своих стран. Российская военная машина таранит американскую, а российский вертолет пролетает недалеко на низкой высоте.

Бретт Макгарк (Brett McGurk), бывший полпред по политике в Сирии у Трампа и Обамы, заявил в среду в твиттере, что Трамп должен решить этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным . «Российские вооруженные силы таранят и ранят американских солдат в Сирии, — написал он. — Ни один компетентный [главнокомандующий] не оставил бы наши войска в таком положении».

Читатели в подавляющем большинстве с пеной у рта ругают Трампа и называют его марионеткой Путина, внятных и логичных комментариев мало, но попадаются. Люди интересуются, а на каких основаниях американцы вообще находятся и действуют в Сирии?

Комментарии читателей:

fetchfire

Ключевое слово «компетентный» в цитате о том, что ни один компетентный главнокомандующий не оставил бы войска в таком уязвимом положении. Трамп никогда не считался и никогда не будет считаться компетентным.

Bartolo1

«Инцидент произошел через 10 месяцев после того, как президент Трамп призвал к выводу американских войск из северо-восточной Сирии…» Но мы остались ради разграбления сирийской нефти, чтобы помешать Асаду восстановить свою страну.

alpha67

У США нет никаких законных оснований находиться в Сирии. Мы здесь только потому, что Израиль хочет, чтобы мы были там. Русские находятся там по приглашению законного правительства. Нам нужно уйти оттуда, пока ситуация не обострилась. США нужно остановить начало войн на Ближнем Востоке.

RTurnage

Запомните, Трамп попросит убежища в Москве после выборов.

Morgoth_V

Мы очень храбры перед лицом маленьких стран. А когда страна большая, то мы не хотим обострять ситуацию.

JMartens

Белоруссия и Сирия — это две точки соприкосновения. Если президент Трамп не будет переизбран, то Россия думает, что столкнется с более жесткой и враждебной Америкой. Пора привести Белоруссию в порядок и сделать рывок в Сирию, пока не наступили последствия. Поставить Россию перед свершившимся фактом, она это поймет.

Is-It-Over-Yet

Меня тошнит от Трампа. Он американец только по названию. Он трусливый предатель, и после выборов, слава Богу, с ним будут обращаться именно так.

Sir Loin of Beef

Погодите, уверены ли мы все еще, что никто больше не смеется над нами? Сделаем Америку снова великой!

Wyodoc

Я не фанат Трампа, но честно говоря, почему мы в Сирии? Русские были приглашены Асадом в независимости от того, что мы о нем думаем. И помнит ли кто-нибудь позицию Обамы о «линии на песке» с Асадом?

Aid-notwar

Здесь есть пара неприятных фактов. Во-первых, Америку никогда не просили прийти в Сирию, а русских просили, потому что они союзники сирийцев. Мы взяли на себя смелость пойти туда и манипулировать «террористическими» ситуациями на местах в соответствии с нашими целями. Это значительно усложнило все проблемы и страдания мирных жителей, оказавшихся в эпицентре борьбы террористических группировок и Асада, пытающегося вернуть контроль над своей страной. Меня не удивляет, что русские там воинственно настроены по отношению к нашим войскам. Простой факт заключается в том, что Трамп рассматривается как слабый дурак, которым он является, а американцы — как глупцы, которые избрали его в президенты. Насколько я заметил, он не пользуется международным уважением.

EthicalNotes

Пожалуйста, скажите нашим солдатам, чтобы они не беспокоились… Трамп извинится перед Путиным за то, что вы оказались у на пути у его конвоя. Он признателен, что никто из россиян не пострадал.

Tetsuo_Ironman

Американцы самонадеянно околачиваются без определенной цели по бывшей курдской территории после трусливого удара в спину со стороны своих бывших союзников, в то время как русские демонстрируют крайне безответственное, опасное и непрофессиональное поведение. Кто-нибудь, пожалуйста, позвоните взрослым.

spacific