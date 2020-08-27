Пока вы не уснули: Путин обратился к россиянам 

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Президент России Владимир Путин призвал россиян «по возможности» соблюдать ограничительные меры, введенные специалистами из-за коронавируса. Ситуацию с пандемией он прокомментировал в интервью «России 24», беседа опубликована на YouTube.

«Хочу обратиться к нашим гражданам и попросить их, несмотря на какие-то неудобства все-таки иметь в виду, что вирус никуда не делся. Чем дисциплинированнее будем, тем быстрее мы сможем вернуться к нормальной жизни», — подчеркнул президент.

Белорусские власти намерены провести переговоры с Москвой о возможности рефинансирования долга перед Россией в размере 1 миллиарда долларов, заявил президент республики Александр Лукашенко . Таким образом планируется защитить белорусский рубль от обвала, сообщает агентство БелТа.

Президент США Дональд Трамп публично отчитал своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна за то, что из-за него сорвался телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

Свидетелями этой сцены была тогдашний премьер-министр Великобритании Тереза Мэй , находившаяся с визитом в Вашингтоне, и её помощники.

Россия по просьбе избранного президента Белоруссии Александра Лукашенко сформировала резерв из сотрудников правоохранительных органов , но он пока не будет использован.

Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг в интервью Сергею Брилеву . Фрагмент беседы был показан в программе "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Республику Крым 27 августа для участия в церемонии открытия движения по трассе «Таврида».

Глава государства не только примет участие в открытии движения по новой трассе, но и лично проедет по одному из них, сообщил «Интерфакс».

"Начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генералом армии Герасимовым акцентировано внимание американской стороны, что командование Международной антитеррористической коалиции в соответствии с действующим порядком было заранее уведомлено о прохождении колонны российской военной полиции", — подчеркивается в сообщении.

За год продавцы подделок люксовых товаров нарастили оборот на 28% до 23 миллиардов рублей, сообщает РБК.

Аналитики констатируют, что чаще всего реплики популярных брендов продаются в соцсетях, поэтому нечестных торговцев зачастую не удается привлечь к ответственности.

«Мы настаиваем на том, что Пенсионный фонд необходимо ликвидировать как ненужного посредника между бюджетом страны и пенсионерами. Они только плодят свои шикарные офисы по всей стране, пенсионерам России слишком дорого обходится вся эта некачественная работа», — заявил Миронов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о "гибридной войне" против Белоруссии, сообщает БелТА. Он также заявил о начале против Белоруссии "дипломатической бойни" на самом высоком уровне.

Как отметил глава государства, у планирующих развалить Белоруссию и присоединить Гродненскую область ничего не получится.

Экс-президент Грузии, глава украинского исполкома реформ и гражданин этой страны Михаил Саакашвили, заочно осужденный на родине на три и шесть лет лишения свободы за коррупцию и превышение служебных полномочий, заявил о возвращении в Грузию, которую покинул семь лет назад, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.