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Судьба Белоруссии. Главное

Пока вы не уснули: Путин обратился к россиянам 

Сергей Василенок 1 час назад
Пока вы не уснули: Путин обратился к россиянам
Фото: ТАСС
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Путин обратился к россиянам из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин призвал россиян «по возможности» соблюдать ограничительные меры, введенные специалистами из-за коронавируса. Ситуацию с пандемией он прокомментировал в интервью «России 24», беседа опубликована на YouTube.

«Хочу обратиться к нашим гражданам и попросить их, несмотря на какие-то неудобства все-таки иметь в виду, что вирус никуда не делся. Чем дисциплинированнее будем, тем быстрее мы сможем вернуться к нормальной жизни», — подчеркнул президент.

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"Мы у себя этот миллиард долларов оставим"

Белорусские власти намерены провести переговоры с Москвой о возможности рефинансирования долга перед Россией в размере 1 миллиарда долларов, заявил президент республики Александр Лукашенко. Таким образом планируется защитить белорусский рубль от обвала, сообщает агентство БелТа.
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Сорванный разговор с Путиным привел Трампа в ярость

Президент США Дональд Трамп публично отчитал своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна за то, что из-за него сорвался телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
Свидетелями этой сцены была тогдашний премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, находившаяся с визитом в Вашингтоне, и её помощники.
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Россия создала резерв силовиков для Белоруссии

Россия по просьбе избранного президента Белоруссии Александра Лукашенко сформировала резерв из сотрудников правоохранительных органов, но он пока не будет использован.
Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг в интервью Сергею Брилеву. Фрагмент беседы был показан в программе "60 минут" на телеканале "Россия-1".
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Путин прибыл в Крым

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Республику Крым 27 августа для участия в церемонии открытия движения по трассе «Таврида».
Глава государства не только примет участие в открытии движения по новой трассе, но и лично проедет по одному из них, сообщил «Интерфакс».
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Американцев предупреждали: в РФ объяснили инцидент в Сирии

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе телефонного разговора заявил председателю объединенного комитета начальников штабов ВС США Марку Милли в контексте инцидента в Сирии, что международную коалицию заранее предупредили о прохождении российской колонны, сообщили в Минобороны России.

"Начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генералом армии Герасимовым акцентировано внимание американской стороны, что командование Международной антитеррористической коалиции в соответствии с действующим порядком было заранее уведомлено о прохождении колонны российской военной полиции", — подчеркивается в сообщении.

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Качественная подделка: россиян обманули на 23 млрд

За год продавцы подделок люксовых товаров нарастили оборот на 28% до 23 миллиардов рублей, сообщает РБК.
Аналитики констатируют, что чаще всего реплики популярных брендов продаются в соцсетях, поэтому нечестных торговцев зачастую не удается привлечь к ответственности.
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Задержано бывшее руководство РКК "Энергия"

Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал ликвидировать Пенсионный фонд России (ПФР) , передает корреспондент ИА REGNUM 27 августа.

«Мы настаиваем на том, что Пенсионный фонд необходимо ликвидировать как ненужного посредника между бюджетом страны и пенсионерами. Они только плодят свои шикарные офисы по всей стране, пенсионерам России слишком дорого обходится вся эта некачественная работа», — заявил Миронов.

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Лукашенко заявил о "дипломатической бойне"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о "гибридной войне" против Белоруссии, сообщает БелТА. Он также заявил о начале против Белоруссии "дипломатической бойни" на самом высоком уровне.
Как отметил глава государства, у планирующих развалить Белоруссию и присоединить Гродненскую область ничего не получится.
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Саакашвили возвращается на родину

Экс-президент Грузии, глава украинского исполкома реформ и гражданин этой страны Михаил Саакашвили, заочно осужденный на родине на три и шесть лет лишения свободы за коррупцию и превышение служебных полномочий, заявил о возвращении в Грузию, которую покинул семь лет назад, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Я возвращаюсь», — заявил он в социальных сетях.

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В мире , Сергей Брилев , Тереза Мэй , Сергей Миронов , Михаил Саакашвили , Александр Лукашенко , Майкл Флинн , Дональд Трамп , Владимир Путин , Марк Милли , Валерий Герасимов , Генштаб , Пенсионный фонд РФ , Госдума , Справедливая Россия , РКК Энергия , МВД , ИА REGNUM , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Интерфакс , Reuters
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