Пока вы не уснули: Путин обратился к россиянам 

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Президент России Владимир Путин призвал россиян «по возможности» соблюдать ограничительные меры, введенные специалистами из-за коронавируса. Ситуацию с пандемией он прокомментировал в интервью «России 24», беседа опубликована на YouTube.
«Хочу обратиться к нашим гражданам и попросить их, несмотря на какие-то неудобства все-таки иметь в виду, что вирус никуда не делся. Чем дисциплинированнее будем, тем быстрее мы сможем вернуться к нормальной жизни», — подчеркнул президент.
Белорусские власти намерены провести переговоры с Москвой о возможности рефинансирования долга перед Россией в размере 1 миллиарда долларов, заявил президент республики Александр Лукашенко
. Таким образом планируется защитить белорусский рубль от обвала, сообщает агентство БелТа.
Президент США Дональд Трамп публично отчитал своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна
за то, что из-за него сорвался телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
Свидетелями этой сцены была тогдашний премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
, находившаяся с визитом в Вашингтоне, и её помощники.
Россия по просьбе избранного президента Белоруссии Александра Лукашенко сформировала резерв из сотрудников правоохранительных органов
, но он пока не будет использован.
Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг в интервью Сергею Брилеву
. Фрагмент беседы был показан в программе "60 минут" на телеканале "Россия-1".
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Республику Крым 27 августа для участия в церемонии открытия движения по трассе «Таврида».
Глава государства не только примет участие в открытии движения по новой трассе, но и лично проедет по одному из них, сообщил «Интерфакс».
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов
в ходе телефонного разговора заявил председателю объединенного комитета начальников штабов ВС США Марку Милли
в контексте инцидента в Сирии, что международную коалицию заранее предупредили о прохождении российской колонны, сообщили в Минобороны России.
"Начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генералом армии Герасимовым акцентировано внимание американской стороны, что командование Международной антитеррористической коалиции в соответствии с действующим порядком было заранее уведомлено о прохождении колонны российской военной полиции", — подчеркивается в сообщении.
За год продавцы подделок люксовых товаров нарастили оборот на 28% до 23 миллиардов рублей, сообщает РБК.
Аналитики констатируют, что чаще всего реплики популярных брендов продаются в соцсетях, поэтому нечестных торговцев зачастую не удается привлечь к ответственности.
Лидер «Справедливой России»
депутат Госдумы Сергей Миронов
призвал ликвидировать Пенсионный фонд России (ПФР)
, передает корреспондент ИА REGNUM 27 августа.
«Мы настаиваем на том, что Пенсионный фонд необходимо ликвидировать как ненужного посредника между бюджетом страны и пенсионерами. Они только плодят свои шикарные офисы по всей стране, пенсионерам России слишком дорого обходится вся эта некачественная работа», — заявил Миронов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о "гибридной войне" против Белоруссии, сообщает БелТА. Он также заявил о начале против Белоруссии "дипломатической бойни" на самом высоком уровне.
Как отметил глава государства, у планирующих развалить Белоруссию и присоединить Гродненскую область ничего не получится.
Экс-президент Грузии, глава украинского исполкома реформ и гражданин этой страны Михаил Саакашвили, заочно осужденный на родине на три и шесть лет лишения свободы за коррупцию и превышение служебных полномочий, заявил о возвращении в Грузию, которую покинул семь лет назад, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Я возвращаюсь», — заявил он в социальных сетях.
Видео дня. Интернет-мошенник заработал 3 миллиона рублей на фальшивых посылках