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Оппозиция Белоруссии отказалась от любой иностранной помощи 

Национальная Служба Новостей 21 час назад
Оппозиция Белоруссии отказалась от иностранной помощи
Фото: РИА Новости
Координационный совет оппозиции Белоруссии не примет никакой помощи от иностранных государств и не будет принимать участия в ее распределении. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении КС, оно опубликовано на его сайте.
В сообщении также отмечается, что КС не собирается брать на себя функции, которые не предусмотрены его регламентом.
Оппозиция подчеркнула, что цель Координационного Совета — "выражать позицию белорусского общества".
Ранее в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал условие начала переговоров с оппозицией, сообщает РИА ФАН. В первую очередь, по его словам, он готов вести диалог с трудовыми и студенческими коллективами.
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В мире , Александр Лукашенко , РИА ФАН
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