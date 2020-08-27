Оппозиция Белоруссии отказалась от иностранной помощи

Координационный совет оппозиции Белоруссии не примет никакой помощи от иностранных государств и не будет принимать участия в ее распределении. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении КС, оно опубликовано на его сайте.

В сообщении также отмечается, что КС не собирается брать на себя функции, которые не предусмотрены его регламентом.

Оппозиция подчеркнула, что цель Координационного Совета — "выражать позицию белорусского общества".