Оппозиция Белоруссии отказалась от иностранной помощи

Координационный совет оппозиции Белоруссии не примет никакой помощи от иностранных государств и не будет принимать участия в ее распределении. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении КС, оно опубликовано на его сайте.
В сообщении также отмечается, что КС не собирается брать на себя функции, которые не предусмотрены его регламентом.
Оппозиция подчеркнула, что цель Координационного Совета — "выражать позицию белорусского общества".
Ранее в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал условие начала переговоров с оппозицией, сообщает РИА ФАН. В первую очередь, по его словам, он готов вести диалог с трудовыми и студенческими коллективами.