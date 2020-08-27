В Минске проходит митинг в поддержку Лукашенко

На площади рядом с универмагом «Беларусь» собралось более трёхсот человек.

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Специальный корреспондент радиостанции «Говорит Москва» сообщает, что в толпе звучат призывы за единство народа. С трибуны высказываются представители союза женщин Беларуси.

Некоторые люди обвиняют Запад и прочую западную оппозиция в попытках «разрушить мир». По словам протестующих, акции отрежиссированы Западом для дестабилизации обстановки в стране.

«Мы не хотим, чтобы белорусов оторвали от Российской Федерации», — передаёт слова участников акции корреспондент.