В Минске проходит митинг в поддержку Лукашенко

На площади рядом с универмагом «Беларусь» собралось более трёхсот человек.
Специальный корреспондент радиостанции «Говорит Москва» сообщает, что в толпе звучат призывы за единство народа. С трибуны высказываются представители союза женщин Беларуси.
Некоторые люди обвиняют Запад и прочую западную оппозиция в попытках «разрушить мир». По словам протестующих, акции отрежиссированы Западом для дестабилизации обстановки в стране.
«Мы не хотим, чтобы белорусов оторвали от Российской Федерации», — передаёт слова участников акции корреспондент.
Уточняется, что митинг проходит под лозунгом «Женщины за единство и мир».