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Судьба Белоруссии. Главное

В Минске проходит митинг в поддержку Лукашенко

Говорит Москва
53 минуты назад
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На площади рядом с универмагом «Беларусь» собралось более трёхсот человек.
В Минске проходит митинг в поддержку Лукашенко
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Специальный корреспондент радиостанции «Говорит Москва» сообщает, что в толпе звучат призывы за единство народа. С трибуны высказываются представители союза женщин Беларуси.
Некоторые люди обвиняют Запад и прочую западную оппозиция в попытках «разрушить мир». По словам протестующих, акции отрежиссированы Западом для дестабилизации обстановки в стране.
«Мы не хотим, чтобы белорусов оторвали от Российской Федерации», — передаёт слова участников акции корреспондент.
Уточняется, что митинг проходит под лозунгом «Женщины за единство и мир».
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В мире,Политика,СНГ,Белоруссия в огне,Радиостанция "Говорит Москва",Минск,
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