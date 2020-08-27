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В Париже введут обязательный масочный режим 

Rambler News Service и ещё 9 22 часа назад
В Париже введут обязательный масочный режим
Фото: Reuters
Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что ношение масок станет обязательным в Париже в рамках борьбы с распространением нового коронавируса.

«Вирус распространяется по всей стране…Распространение эпидемии может стать экспоненциальным, если мы не отреагируем быстро», — приводит слова Кастекса Reuters.

Премьер-министр указал, что согласно статистике 10 больных во Франции сегодня заражают 14 человек, что может привести «к экспоненциальному росту» числа зараженных.
По данным университета Джонса Хопкинса на 27 августа, на территории Франции зарегистрировано 291 374 случаев заражения. На территории страны выздоровело 85 тыс. человек, также зарегистрировано более 30 тыс. летальных случаев.
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В мире , Reuters , Франция
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