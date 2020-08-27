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Белоруссия объяснила штурм посольства Ливии в Минске 

Lenta.ru 22 часа назад
Белоруссия объяснила штурм посольства Ливии в Минске
Фото: Telegram-канал TUT.BY
Министерство иностранных дел Белоруссии объяснило причины инцидента с посольством Ливии в Минске, которое пытались взять штурмом десятки неизвестных, передает БЕЛТА.
Пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз заявил, что происшествие случилось из-за «внутренних противоречий между ливийскими дипломатами».

«На территории дипмиссии, кроме аккредитованных дипломатов и административно-технического персонала, находятся лица, которые привлечены для охраны дипломатами посольства. Жалоб о телесных повреждениях и побоях ни от одной из сторон конфликта не поступало», — рассказал он.

По данным правоохранительных органов, около 6:00 в четверг, 27 августа, группа лиц проникла на территорию ливийского посольства. Они срезали запорное устройство внешних ворот, разбили стекло в здании. К месту приехали представители МВД, однако по Венской конвенции о дипломатических сношениях они не могут зайти на территорию посольства без приглашения.

«До старших дипломатов посольства Ливии доведена информация об ответственности за создание своими действиями угрозы общественному порядку и безопасности, — подчеркнул Глаз. — Призываем решать все спорные вопросы и находить взаимопонимание путем переговоров».

Ранее сообщалось, что нападавшие могут быть сторонниками Правительства национального согласия Ливии, контролирующего ливийскую столицу Триполи, так как Ливию в Белоруссии представляют сторонники Ливийской национальной армии под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.
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Комментарии 1
В мире , Белоруссия в огне , Анатолий Глаз , МИД , МВД , Ливия , Минск
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