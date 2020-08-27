Белоруссия объяснила штурм посольства Ливии в Минске 

«На территории дипмиссии, кроме аккредитованных дипломатов и административно-технического персонала, находятся лица, которые привлечены для охраны дипломатами посольства. Жалоб о телесных повреждениях и побоях ни от одной из сторон конфликта не поступало», — рассказал он.