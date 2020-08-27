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Судьба Белоруссии. Главное

Польша отреагировала на план Путина по Белоруссии 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
В ЕС возмутились планом Путина
Фото: Reuters
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Россию немедленно отказаться от плана, предложенного президентом Владимиром Путиным по возможному силовому вмешательству в Белоруссию. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Правительство [Польши] призывает Россию немедленно отказаться от планов военной интервенции в Беларуси под ложным предлогом "восстановления контроля" — враждебного акта, нарушающего международное право и права белорусского народа, который должен самостоятельно решать свою судьбу», — отреагировал Моравецкий.

Ранее 27 августа Путин сообщил, что в России по просьбе президента Белоруссии Александра Лукашенко был сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов, который при необходимости задействуют для оказания помощи союзной республике. По его словам, российские силовики не отправятся в Белоруссию до тех пор, пока ситуация там не будет выходить из-под контроля.
Сам Лукашенко рассказывал о готовности Москвы «при первом же запросе» помочь Минску на основе договора о Союзном государстве, а также по линии ОДКБ. Также белорусский лидер сказал, что у него имеется полное взаимопонимание с Путиным по ситуации в республике.
В Белоруссии на протяжении нескольких недель проходят массовые акции протеста. Они начались после объявления официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий глава государства набрал более 80 процентов голосов. Лукашенко считает, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По его словам, координаторы пытаются действовать в стране по методичкам цветных революций, а протестующими управляют из Польши, Великобритании и Чехии.
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В мире , Политика , СНГ , Александр Лукашенко , Владимир Путин , МВД , Польша
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