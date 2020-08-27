Из музея в Нидерландах похитили картину Франса Халса 

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Нидерландах из музея в городе Лердам неизвестные похитили картину голландского художника Франса Халса, писавшего в эпоху Золотого века. Злоумышленники выкрали полотно «Два смеющихся мальчика с кружкой пива», созданное в 1626-1627 годах.

Произведение пропало 26 августа после четырёх утра по местному времени, сообщает телеканал RTL. Злоумышленники выломали дверь запасного выхода музея Хофьи ван Арден и проникли внутрь.

Картину украли уже в третий раз. Предыдущие кражи произошли в 1998 и 2011 годах. Первый раз на поиски полотна ушли три года, второй раз его нашли через шесть месяцев.

Мэр Лердама выразил сожаление о случившемся и заявил, что расследованием занимается большая группа полицейских.

Отмечается, что произведение было временно позаимствована музеем Хофьи ван Арден у музея Бойманса — ван Бёнинген в Роттердаме.

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