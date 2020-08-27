Сорванный разговор с Путиным привел Трампа в ярость

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Британский политик рассказал о ярости Трампа из-за сорванного звонка Путина 

News.ru 25 минут назад
Президент США Дональд Трамп публично отчитал своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна за то, что из-за него сорвался телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Свидетелями этой сцены была тогдашний премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, находившаяся с визитом в Вашингтоне, и её помощники.
Детали той сцены стали известны благодаря бывшему главе аппарата премьер-министра Мэй Нику Тимоти, который сопровождал её во время визита в Вашингтон, сообщает газета Independent. По его словам, во время обеда в Белом доме кто-то из окружения президента заметил, что Владимир Путин хотел поговорить с ним по телефону. После этого Трамп буквально «взорвался» и накричал на ответственного за такие мероприятия советника по нацбезопасности Майкла Флинна, даже не выходя из-за стола.

Если Путин хочет позвонить мне, ты тут же соединяешь меня с ним, — негодовал Трамп, согласно воспоминания Ника Тимоти.

Майкл Флинн был советником президента США по нацбезопасности меньше месяца: с 20 января 2017 года по 13 февраля. О том, что Трамп пропустил звонок Путину, СМИ сообщали и ранее, но Ник Тимоти стал первым свидетелем событий, публично подтвердившим эту информацию.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Владимир Путин оценил текущие отношения России и США «на троечку», но отметил, что они с Трампом обращаются друг к другу по имени.
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В мире , Видео , Тереза Мэй , Майкл Флинн , Дональд Трамп , Владимир Путин , The Independent , США , Великобритания
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