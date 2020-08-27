Детсадовец поплатился за фразу «Лукашенко в автозак»

Воспитатель детского сада в Молодечно заперла трехлетнего мальчика на весь день в туалете из-за того, что малыш в группе громко кричал «Лукашенко в автозак». О случившемся родители ребенка узнали, когда пришли забирать его домой.

В беседе с белорусским изданием «Наша Нива» семья рассказала, что инцидент произошел 25 августа. Родители предполагают, что их сын мог услышать это выражение либо по телевизору, либо на одной из городских площадей во время прогулки. В садике он вспомнил эти слова и начал громко их выкрикивать. Воспитатель рассердилась и заперла мальчика в туалете, где ребенок проспал почти весь день.

После случившегося мать мальчика обратилась к директору детского сада, однако та начала называть сына «выдумщиком» и уверять, что детей в её саду в туалетах никто не запирает.

Позднее директор по просьбе возмущенных родителей всё таки согласилась провести собрание. Комментировать ситуацию журналистам она отказалась.