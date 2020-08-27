«Все тут фашисты»: пенсионерка набросилась на ОМОНовца 

На видео, опубликованном в Telegram-канале «Придыбайло | Субъективно», запечатлена потасовка белорусского силовика с пенсионеркой на площади в Минске . Старушку никто не бил, как это ранее указывали СМИ. Наоборот — она сама напала на ОМОНовца.

В ролике видно, как по площади прогуливается пожилая пенсионерка с бело-красно-белым флагом в руках, который являлся государственным символом страны в период с 1991 по 1995 гг.

Силовик подошел к пожилой женщине с просьбой свернуть флаг, та отказалась. После непродолжительной словесной перепалки ОМОНовец сам снял полотнище с удочки и свернул его.

Произошедшее вывело из себя старушку, которая накинулась на правоохранителя, выхватила у него рацию и бросила на землю.

После этого пенсионерка предприняла еще несколько попыток отобрать флаг у силовика, которому приходилось легко отталкивать пожилую соперницу.

«Конечно же (пенсионерка) кричала, что они (ОМОНовцы) все тут фашисты», — говорится в сообщении (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Как сообщал «Рамблер», конфликтная пенсионерке 73 года. Её зовут Нина Багинская. Пожилая женщина уже известна силовикам своей активностью на акциях протеста.