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Судьба Белоруссии. Главное

«Все тут фашисты»: пенсионерка набросилась на ОМОНовца 

Павел Тиунов 50 минут назад
На видео, опубликованном в Telegram-канале «Придыбайло | Субъективно», запечатлена потасовка белорусского силовика с пенсионеркой на площади в Минске. Старушку никто не бил, как это ранее указывали СМИ. Наоборот — она сама напала на ОМОНовца.
В ролике видно, как по площади прогуливается пожилая пенсионерка с бело-красно-белым флагом в руках, который являлся государственным символом страны в период с 1991 по 1995 гг.
Силовик подошел к пожилой женщине с просьбой свернуть флаг, та отказалась. После непродолжительной словесной перепалки ОМОНовец сам снял полотнище с удочки и свернул его.
Произошедшее вывело из себя старушку, которая накинулась на правоохранителя, выхватила у него рацию и бросила на землю.
После этого пенсионерка предприняла еще несколько попыток отобрать флаг у силовика, которому приходилось легко отталкивать пожилую соперницу.

«Конечно же (пенсионерка) кричала, что они (ОМОНовцы) все тут фашисты», — говорится в сообщении (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Как сообщал «Рамблер», конфликтная пенсионерке 73 года. Её зовут Нина Багинская. Пожилая женщина уже известна силовикам своей активностью на акциях протеста.
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В мире , Видео , Происшествия , Минск
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