Лукашенко ответил на призыв оппозиции к отзыву депутатов

"Пусть попробуют (отозвать депутатов — ред.). Мы же прекрасно понимаем: повалить президента не удалось — надо расшатать парламент", — сказал Лукашенко в четверг на совещании в Минске. Соответствующее видео разместил Telegram-канал "Пул первого".