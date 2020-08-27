В Грузии рассказали, что ждет Саакашвили после возвращения 

"Конечно, мы приветствуем, если Михаил Саакашвили найдет в себе силы и прибудет в Грузию, прямо на границе его ждет процедура задержания и, конечно, грузинская тюрьма, так как он находится в розыске и ему вынесен ряд обвинительных приговоров", — сказала она в эфире местного "Первого канала".

Ранее политик, занимающий сейчас пост главы исполкома национального совета реформ Украины, сообщил о намерении вернуться в Грузию. Прежде он неоднократно комментировал предстоящие парламентские выборы и заявлял о нелегитимности действующего руководства страны.

Из-за этих высказываний Грузия отозвала посла из Киева. В Тбилиси сочли слова Саакашвили вмешательством во внутренние дела страны.

Саакашвили уехал из Грузии в 2013 году, где против него возбудили несколько уголовных дел. По некоторым из них экс-президента заочно приговорили к тюремным срокам.