В Грузии рассказали, что ждет Саакашвили после возвращения 

Грузинские власти рады решению бывшего президента Михаила Саакашвили вернуться на родину, заявила министр юстиции Тея Цулукиани.
"Конечно, мы приветствуем, если Михаил Саакашвили найдет в себе силы и прибудет в Грузию, прямо на границе его ждет процедура задержания и, конечно, грузинская тюрьма, так как он находится в розыске и ему вынесен ряд обвинительных приговоров", — сказала она в эфире местного "Первого канала".
Ранее политик, занимающий сейчас пост главы исполкома национального совета реформ Украины, сообщил о намерении вернуться в Грузию. Прежде он неоднократно комментировал предстоящие парламентские выборы и заявлял о нелегитимности действующего руководства страны.
Из-за этих высказываний Грузия отозвала посла из Киева. В Тбилиси сочли слова Саакашвили вмешательством во внутренние дела страны.
Саакашвили уехал из Грузии в 2013 году, где против него возбудили несколько уголовных дел. По некоторым из них экс-президента заочно приговорили к тюремным срокам.
В 2015 года получил украинское гражданство и стал губернатором Одесской области. Однако спустя полтора года Петр Порошенко уволил его с этого поста, заявив, что тот не выполнил обещания по развитию региона и ухудшил экономические показатели. В 2017 году Саакашвили лишили украинского гражданства, однако президент Владимир Зеленский отменил это решение и назначил на новый пост.