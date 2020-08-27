В Минске начался митинг сторонников Лукашенко 

Люди собираются на площадке возле универмага "Беларусь" с шести вечера (совпадает с московским временем). Там установили сцену с колонками. Участники акции размахивают государственными флагами периодически скандируют лозунги.

Неподалеку дежурят несколько сотрудников милиции, никого не задерживали.

Протесты в Белоруссии

В Белоруссии с 9 августа проходят массовые протесты, они начались после выборов президента. На них, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. В последние дни люди также стали выходить на акции в поддержку действующего главы государства.

Оппозиция считает, что победу одержала Светлана Тихановская , при этом сама кандидат выехала в Литву. Сначала силовики подавляли акции, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.