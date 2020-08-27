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Судьба Белоруссии. Главное

В Минске начался митинг сторонников Лукашенко 

РИА Новости и ещё 4 1 час назад
В Минске начался митинг сторонников Лукашенко
Фото: РИА Новости
В Минске проходит митинг сторонников Александра Лукашенко "Женщины за единство и мир", передает корреспондент РИА Новости.
Люди собираются на площадке возле универмага "Беларусь" с шести вечера (совпадает с московским временем). Там установили сцену с колонками. Участники акции размахивают государственными флагами периодически скандируют лозунги.
Неподалеку дежурят несколько сотрудников милиции, никого не задерживали.
Протесты в Белоруссии
В Белоруссии с 9 августа проходят массовые протесты, они начались после выборов президента. На них, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. В последние дни люди также стали выходить на акции в поддержку действующего главы государства.
Оппозиция считает, что победу одержала Светлана Тихановская, при этом сама кандидат выехала в Литву. Сначала силовики подавляли акции, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
Затем митинги разгонять перестали. По официальным данным, в первые дни задержали почти семь тысяч человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Трое протестующих скончались.
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Комментарии 2
В мире , Политика , СНГ , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , МВД , РИА Новости , Минск
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