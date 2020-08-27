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Le Figaro (Франция): роман «Десять негритят» Агаты Кристи переименован, чтобы не делать больно 

ИноСМИ 2 часа назад
«И никого не стало»: «Десять негритят» уличили в расизме
Фото: youtube
Правнук королевы детективов Джеймс Причард решил переименовать роман «Десять негритят», чтобы «адаптировать» его к духу времени. Причард заявил, что название, которое в 2020 году может быть воспринято как оскорбительное, недопустимо. Очередной триумф политкорректности.
«Десять негритят» сходят со сцены. Проданная тиражом более 100 миллионов экземпляров книга Агаты Кристи теперь будет носить название «Их было десять». Такое решение принял правнук британской писательницы Джеймс Причард. По его словам, он «не трогает» написанное в 1938 году произведение, а просто хочет адаптировать его к духу времени. Во Франции скорректированная версия выходит 26 августа.

«Агата Кристи стремилась в первую очередь развлечь людей, ей не понравилось бы, если бы выбранные ей выражения кого-то оскорбили, — уверяет Причард. — Мне не хотелось бы, чтобы название отвлекало внимание от ее работы. Даже если это ощутит всего один человек, этого уже будет слишком много. Мы больше не можем использовать слова, которые могут ранить. Так нужно вести себя в 2020 году».

Оригинальное название заменено в США

Франция была одной из последних стран, где книга еще продавалась под оригинальным названием: в англосаксонских странах его довольно быстро поменяли на «И никого не стало».

«Я практически уверен, что оригинальное название никогда не использовалось в США. В Великобритании его изменили в 1980-х годах, а сейчас мы меняем его повсюду», — добавил правнук писательницы.

Слово «негр» употребляется в романе 74 раза. Поэтому изменения были внесены в сам текст, а не только в название.

«Для нас это не просто изменение названия: пришлось пересмотреть весь перевод и адаптировать содержимое к этой замене», — отмечает гендиректор французского издательства Livre de Poche Беатрис Дюваль.

Десять персонажей собираются уже не на Негритянском, а Солдатском острове, как в англосаксонских версиях.
Решение наследника Агаты Кристи было принято через несколько недель после полемики вокруг фильма «Унесенные ветром» Виктора Флеминга по роману Маргарет Митчелл. Картину убрали из сервиса HBO Max, поскольку некоторые историки посчитали, что она преподносит в романтическом свете южные штаты и рабство. Впоследствии HBO Max вернул фильм, добавив в него элементы контекстуализации.
Как бы то ни было, решение «адаптировать книгу к духу времени» вызвало неоднозначную реакцию. В среду утром ведущий литературной передачи «Большая библиотека» Франсуа Бюснель резко отреагировал на смену названия «Десяти негритят»:

«Это абсурд, именно это называется политкорректностью. Можно все сгладить, но книга отражает свое время. Кстати говоря, было бы наоборот интересно разобраться с тем, почему Агата Кристи назвала книгу «Десять негритят", а не „Десять черных". Потому что тогда был конец XIX — начало ХХ века. Нужно читать, а не судить“.

»Всего несколько месяцев назад тысячи людей искренне смеялись над невежами, которых возмущало название. Сейчас же невежество побеждает и царит», — написал в Twitter философ Рафаэль Энтховен.

Книга является мировым бестселлером, по которому сняты кино и сериалы.

«Это одна из самых успешных работ всех времен, ее главный успех и самая продаваемая в истории детективная книга», — напомнил и сам Джеймс Причард.

Готовящий телеадаптацию книги канал М6 в свою очередь решил проявить осторожность и сразу выбрал новое название. С политкорректностью больше не шутят.
Le Figaro (Франция)
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В мире , Статьи , Маргарет Митчелл , Виктор Флеминг , Le Figaro , Франция
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