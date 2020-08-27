Силовики будут ждать своего часа: Путин о Белоруссии

Путин сделал заявление в ходе интервью телеканалу «Россия 1». Российский президент отметил, что в разговоре с Лукашенко белорусский президент напомнил ему об обязательствах Москвы перед Минском в сфере безопасности. В связи с этим глава республики попросил российского национального лидера о силовой помощи, когда это «будет необходимо».

«Я сказал, что Россия исполнит все свои обязательства», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что по его распоряжению был сформирован резерв из числа сотрудников правоохранительных органов, которые уже готовы к отправке в Белоруссию. Однако россияне, по словам президента РФ, не поедут в республику, пока местные власти держат ситуацию под контролем.