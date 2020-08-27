Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Судьба Белоруссии. Главное

Силовики будут ждать своего часа: Путин спасет Лукашенко 

Павел Тиунов 2 часа назад
Силовики будут ждать своего часа: Путин о Белоруссии
Фото: РИА Новости
Российские власти сформировали резерв из числа сотрудников правоохранительных органов для возможной отправки в Белоруссию по просьбе руководителя республики Александра Лукашенко, заявил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, силовики будут ждать своего часа, пока ситуация в Белоруссии не станет «выходить из-под контроля», сообщает BFM.ru.
Путин сделал заявление в ходе интервью телеканалу «Россия 1». Российский президент отметил, что в разговоре с Лукашенко белорусский президент напомнил ему об обязательствах Москвы перед Минском в сфере безопасности. В связи с этим глава республики попросил российского национального лидера о силовой помощи, когда это «будет необходимо».

«Я сказал, что Россия исполнит все свои обязательства», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что по его распоряжению был сформирован резерв из числа сотрудников правоохранительных органов, которые уже готовы к отправке в Белоруссию. Однако россияне, по словам президента РФ, не поедут в республику, пока местные власти держат ситуацию под контролем.
Ранее, как сообщал «Рамблер», лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал условие для ввода российских войск на территорию Белоруссии. По его словам, подобное развитие событий возможно, если в республику войдут вооруженные силы НАТО.
Видео дня. Интернет-мошенник заработал 3 миллиона рублей на фальшивых посылках
Комментарии 37
В мире , Владимир Жириновский , Александр Лукашенко , Владимир Путин , ЛДПР , МВД , НАТО , Business FM
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тихановская раскрыла обещание представителя США
Тихановская раскрыла обещание представителя США
Жена Навального обратилась к Путину
Жена Навального обратилась к Путину
Запад вдруг изменил отношение к Лукашенко
Запад вдруг изменил отношение к Лукашенко
«Будем резать их семьи больно и долго»
«Будем резать их семьи больно и долго»
Видео
Момент крушения яхты в Италии попал на видео
00:32
Момент крушения яхты в Италии попал на видео
Огромная акула-молот вырвала улов из рук рыбака и попала на видео
03:30
Огромная акула-молот вырвала улов из рук рыбака и попала на видео
Буйволы прогнали напавших на них львов и попали на видео
00:56
Буйволы прогнали напавших на них львов и попали на видео
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
00:30
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
Стрельба управляемым снарядом «Торнадо-С» попала на видео
02:55
Стрельба управляемым снарядом «Торнадо-С» попала на видео
Таран бронемашин США и РФ попал на видео
01:41
Таран бронемашин США и РФ попал на видео
Армия
Появилось видео пожара в жилом доме в Керчи
00:45
Появилось видео пожара в жилом доме в Керчи
Происшествия
Отступление американцев перед российским БТР объяснили
03:04
Отступление американцев перед российским БТР объяснили
Армия
«Все тут фашисты»: пенсионерка набросилась на ОМОНовца
04:56
«Все тут фашисты»: пенсионерка набросилась на ОМОНовца
В мире Происшествия
Кричал от боли: россиянин поплатился за наглость
01:55
Кричал от боли: россиянин поплатился за наглость
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение