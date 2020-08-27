Силовики будут ждать своего часа: Путин о Белоруссии

Российские власти сформировали резерв из числа сотрудников правоохранительных органов для возможной отправки в Белоруссию по просьбе руководителя республики Александра Лукашенко, заявил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, силовики будут ждать своего часа, пока ситуация в Белоруссии не станет «выходить из-под контроля», сообщает BFM.ru.
Путин сделал заявление в ходе интервью телеканалу «Россия 1». Российский президент отметил, что в разговоре с Лукашенко белорусский президент напомнил ему об обязательствах Москвы перед Минском в сфере безопасности. В связи с этим глава республики попросил российского национального лидера о силовой помощи, когда это «будет необходимо».
«Я сказал, что Россия исполнит все свои обязательства», — подчеркнул Путин.
Он добавил, что по его распоряжению был сформирован резерв из числа сотрудников правоохранительных органов, которые уже готовы к отправке в Белоруссию. Однако россияне, по словам президента РФ, не поедут в республику, пока местные власти держат ситуацию под контролем.
Ранее, как сообщал «Рамблер», лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал условие для ввода российских войск на территорию Белоруссии. По его словам, подобное развитие событий возможно, если в республику войдут вооруженные силы НАТО.