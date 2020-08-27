«Безжалостные изнасилования»: Латвия о событиях в Белоруссии 

Латвийский Центр ресурсов для женщин Marta выделит 9,5 тысячи евро на психологическую и медицинскую помощь пострадавшим участникам протестов в Белоруссии , в том числе пережившим насилие. Об этом сообщает портал BB.

Директор центра Marta Илута Лаце рассказала, что некоторые белорусские силовики действовали с крайней жестокостью.

«Происходили очень безжалостные изнасилования. Мы собираем информацию от белорусских психологов», — подчеркнула она.

Как сообщал «Рамблер», ранее белорусские медики-волонтеры рассказали, что абсолютно все задержанные покидают минский изолятор на Окрестина избитыми, с вывихами, переломами, выбитыми зубами и ранениями от резиновых пуль.

В первые дни, по словам врачей, люди выходили из изолятора «синими от побоев», некоторых выносили на носилках. Среди них были изнасилованные, в том числе и мужчины.

По данным BB, правительство Латвии через «Латвийскую платформу сотрудничества и развития» потратит 52,8 тысячи на юридическую помощь пострадавшим, а Балтийский центр совершенствования журналистики — 51,7 тысячи евро на консультации для белорусских СМИ.