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«Безжалостные изнасилования»: Латвия о событиях в Белоруссии 

Мария Иванова 2 часа назад
«Безжалостные изнасилования»: Латвия о событиях в Белоруссии
Фото: Reuters
Латвийский Центр ресурсов для женщин Marta выделит 9,5 тысячи евро на психологическую и медицинскую помощь пострадавшим участникам протестов в Белоруссии, в том числе пережившим насилие. Об этом сообщает портал BB.
Директор центра Marta Илута Лаце рассказала, что некоторые белорусские силовики действовали с крайней жестокостью.

«Происходили очень безжалостные изнасилования. Мы собираем информацию от белорусских психологов», — подчеркнула она.

Как сообщал «Рамблер», ранее белорусские медики-волонтеры рассказали, что абсолютно все задержанные покидают минский изолятор на Окрестина избитыми, с вывихами, переломами, выбитыми зубами и ранениями от резиновых пуль.
В первые дни, по словам врачей, люди выходили из изолятора «синими от побоев», некоторых выносили на носилках. Среди них были изнасилованные, в том числе и мужчины.
По данным BB, правительство Латвии через «Латвийскую платформу сотрудничества и развития» потратит 52,8 тысячи на юридическую помощь пострадавшим, а Балтийский центр совершенствования журналистики — 51,7 тысячи евро на консультации для белорусских СМИ.
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В мире , Латвия
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