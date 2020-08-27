ВОЗ бьет тревогу: ожидается рост смертности от COVID 

Поздней осенью в Европе ожидается рост смертности от последствий заражения коронавирусной инфекцией, заявил региональный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по Европе Ханс Клюге. При этом, по его мнению, повторения ситуации весны 2020 года, опасаться не стоит, сообщает «Газета.ru».

Клюге подчеркнул, что осень в Европе традиционно характеризуется несколькими «феноменами»: возвращением в школы, сезоном гриппа и чрезмерной смертностью среди пожилого населения. Учитывая ситуацию с угрозой распространения коронавирусной инфекции, представитель ВОЗ подчеркнул, что последний «феномен» в этом году будет наиболее ярко выражен.

При этом, по его мнению, говорить о повторении ситуации, которая сложилась в мире весной текущего года, говорить не приходится.

Клюге добавил, что человечество уже знает, с чем имеет дело, а опыт в борьбе с коронавирусом станет главной причиной удержания статистики смертей на удовлетворительном уровне.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого заявили, что в сентябре в Москве может начаться вторая волна заражения коронавирусной инфекцией. По мнению экспертов, уже к середине месяца число заболевших COVID-19 может вырасти на 15-20%.