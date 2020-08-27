«Обязаны лидировать»: США пригрозили РФ 

Американский министр обороны Марк Эспер заявил, что США не собираются уступать Индо-Тихоокеанский регион России и Китаю. Об этом сообщает Reuters.
Эспер назвал регион «эпицентром противостояния» с Китаем и подчеркнул, что Россия и Китая присутствуют «по всему миру», поэтому США должны быть готовы иметь дело с обеими странами.
Также министр подчеркнул, что Штаты были индо-тихоокеанской страной довольно долгое время.
«Соединенные Штаты обязаны лидировать. Мы не собираемся уступать этот регион, если хотите, ни пяди земли любой другой стране», — заявил Эспер.
По его словам, Штаты рассчитывают «заставить Китай уважать международный порядок».
Министр также рассказал об «агрессивном плане модернизации» Народно-освободительной армии Китая и предупредил, что китайцы будут устраивать провокации в Южном и Восточно-Китайском морях, «а также в любом другом месте, которое китайское правительство сочло критически важным для своих интересов».
Как сообщал «Рамблер», ранее заявления Эспера об «агрессивных действиях» России прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров. Министр заявил, что нынешняя администрация США «обуреваема желанием сдерживать всех, кроме самой себя» и хочет ликвидировать всех, кто угрожает «американской безнаказанности».