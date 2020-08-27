«Обязаны лидировать»: США пригрозили РФ 

Эспер назвал регион «эпицентром противостояния» с Китаем и подчеркнул, что Россия и Китая присутствуют «по всему миру», поэтому США должны быть готовы иметь дело с обеими странами.

Также министр подчеркнул, что Штаты были индо-тихоокеанской страной довольно долгое время.

«Соединенные Штаты обязаны лидировать. Мы не собираемся уступать этот регион, если хотите, ни пяди земли любой другой стране», — заявил Эспер.

По его словам, Штаты рассчитывают «заставить Китай уважать международный порядок».

Министр также рассказал об «агрессивном плане модернизации» Народно-освободительной армии Китая и предупредил, что китайцы будут устраивать провокации в Южном и Восточно-Китайском морях, «а также в любом другом месте, которое китайское правительство сочло критически важным для своих интересов».