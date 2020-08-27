Главы МИД стран ЕС обсудят санкции против Белоруссии

"Мы будем обсуждать Белоруссию. Все ждут, какое решение мы предложим. Санкции, мы будем это обсуждать, но это неформальная встреча, она не может принимать решения по политическим предложениям, которые будут утверждены позднее", — заявил он.

"Очень важно обсудить уровень санкций, против кого они будут введены", — подчеркнул Боррель.