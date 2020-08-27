Лукашенко обвинил Польшу в посягательстве на Гродно

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил власти Польши в попытке присоединить Гродненскую область республики. Об этом сообщает БЕЛТА.
«Вы видите эти заявления о том, что если Белоруссия распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно», — заявил он.
По словам Лукашенко, страна сейчас вынуждена тратить огромные деньги, чтобы стабилизировать обстановку на западных границах, куда переброшены некоторые военные части.
Ранее Лукашенко говорил о польском флаге, поднятом протестующими над городом Гродно. Он подчеркнул, что это недопустимо и подобные вещи будут пресекаться кардинальным образом. Также он попенял НАТО на «барабанящие гусеницами» танки на границе.
«Особо нас это не напрягает, но отдельные факты, особенно на гродненском направлении, заставляют задуматься. Поэтому нам обязательно надо предпринять меры и не стесняться выводить наши вооруженные силы и технику на направления их передвижения», — сказал президент.
В Белоруссии вторую неделю проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов. Лукашенко считает, что в ситуации можно увидеть элементы внешнего вмешательства. По его словам, координаторы пытаются действовать в стране по «методичкам цветных революций». Лукашенко также выразил уверенность, что действиями протестующих управляют из Польши, Великобритании и Чехии.