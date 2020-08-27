Обзор иноСМИ: найдены виновные в сдаче Крыма 

Британские военные нашли способ убить коронавирус

Телеканал Sky News рассказал об открытии, совершенном учеными из Лаборатории оборонной науки и технологий (DSTL) Великобритании . По данным канала, исследователи выяснили, что ингредиент Цитриодиол (Citriodiol), содержащийся в репелленте от насекомых, способен убить штамм коронавируса. Цитриодиол получают из масла листьев и веток лимонного эвкалипта. Он содержится в репелленте от Mosi Guard и других. По данным Sky News, успешные испытания средств с Цитриодиолом проводятся с апреля.

Зеленский назвал виновных в сдаче Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия смогла забрать Крым из-за бездействия украинских чиновников «самого высшего эшелона власти». Об этом сообщает украинское издание «Вести».

Зеленский отметил, что за шесть лет никто так и не создал платформы для обсуждения проблемы Крыма. Он поблагодарил Евросоюз и США за санкции против России и заявил, что собирается сделать «что-нибудь еще», но не уточнил, что именно.

Польша предложила Минску помощь в обмен на земли

Польский журналист Войцех Цейровский заявил, что Польша может помочь экс-кандидату в президенты Белоруссии Светланы Тихановской получить международное признание. Об этом сообщает Telewizja Republika.

По словам Цейровского, в обмен Тихановская должна вернуть Польше «исконно польские земли, польские памятники, усадьбы, здания, произведения искусства и церкви». При этом журналист заявил, что появление демократического государства в Белоруссии вызовет беспорядок, а это не в интересах Польши.

«Сгинь, сатана»: белорусские бабушки прогнали американца

Корреспондент CNN посетил белорусскую деревню, жители которой поддерживают Александра Лукашенко , и столкнулся с женщинами, которые оказались ему не рады.

Одна из пенсионерок спросила журналиста, зачем он «сует свой нос» в белорусскую ситуацию. «Сгинь, сатана!» — сказала другая женщина и перекрестила корреспондента.

Европу наводнила токсичная косметика

Потенциально канцерогенные или загрязняющие природу вещества в увлажняющих кремах, тяжелые металлы в зубных пастах. Журнал «60 millions de consommateurs» (с фр. «60 миллионов потребителей»), определил потенциально опасные косметические продукты, в список вошла в том числе продукция Dior, L'Oréal и Carrefour, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что каждая категория косметических продуктов имеет свои проблемные ингредиенты. Для кремов это полимеры, производство которых загрязняет окружающую среду. Некоторые продукты для душа содержат «предположительно канцерогенно-мутагенный» кумарин. Le Figaro подчеркивает, что только регулярное применение этих ингредиентов может быть опасным.