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Тихановская опровергла спад протестов в Белоруссии 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 4 часа назад
Тихановская опровергла спад протестов в Белоруссии
Фото: РИА Новости
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская опровергла мнение, что протесты в Белоруссии пошли на спад.

«Протесты не выдыхаются, они идут своим чередом. Конечно, в течение недели степень накала может понижаться, но в выходные все вернется в свое русло», — считает Тихановская в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Между тем защита Тихановской планирует оспорить решение суда в Белоруссии, отказавшегося рассматривать их требование признать нелегитимным окончательное решение ЦИК по итогам выборов, передает РИА «Новости».

«Мы должны получить копию решения, только тогда сможем обратиться с жалобой. Документ отправлен по почте, пока он дойдет, может пройти до полутора недель», — сказал адвокат Максим Знак.

По его словам, текст постановления суда уже опубликован на сайте высшей инстанции, но для подачи жалобы требуется физическая копия с печатью.
Ранее Верховный суд Белоруссии отказал в возбуждении уголовного дела по жалобе Тихановской о непризнании результатов выборов.
Ранее председатель Конституционного суда (КС) Белоруссии Петр Миклашевич заявил, что конституция страны не позволяет общественным органам и организациям пересматривать итоги президентских выборов, то есть координационный совет оппозиции в этих целях не выполняет основные законы страны.
Представители штаба Тихановской подавали в Верховный суд Белоруссии жалобу на решение ЦИК об утверждении результатов президентских выборов в республике. В тот же день Тихановская отказалась баллотироваться в президенты Белоруссии на новых выборах.
Штаб Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти. Координационный совет белорусской оппозиции призвал власти республики немедленно начать переговоры.
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В мире , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Петр Миклашевич , Центризбирком России , РИА Новости , Эхо Москвы
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