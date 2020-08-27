Саакашвили возвращается на родину

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Саакашвили объявил о возвращении в Грузию 

Деловая газета «Взгляд» 41 минуту назад
Экс-президент Грузии, глава украинского исполкома реформ и гражданин этой страны Михаил Саакашвили, заочно осужденный на родине на три и шесть лет лишения свободы за коррупцию и превышение служебных полномочий, заявил о возвращении в Грузию, которую покинул семь лет назад, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Я возвращаюсь», — заявил он в социальных сетях.

Саакашвили задумался о кресле премьера Украины
Признав, что во время его правления в 2004-2013 году были допущены «очень тяжелые ошибки», он пишет, что «всегда хотел всего хорошего для своего народа» и приносит извинения.
Украину он называет «вторым домом» и благодарит ее за то, что эта страна приняла его.
Напомним, что в мае Грузия отозвала из Киева своего посла Теймураза Шарашенидзе для консультаций после назначения экс-президента Грузии на должность главы исполкома украинских реформ.
Саакашвили обещает, что после его возвращения грузины заживут «лучше» и «богаче».
Саакашвили регулярно говорит о намерении вернуться в Грузию, однако ныне он более категоричен в своем заявлении. Его слова наблюдатели связывают с приближением выборов в парламент, которые состоятся 31 октября. Примечательно, что иностранец, согласно грузинским законам, не может принимать участие в выборах или спонсировать какую-либо партию.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна «огребает» после каждого заявления главы исполнительного комитета нацсовета реформ Михаила Саакашвили в адрес Грузии. В Тбилиси предложили Украине отправить Саакашвили в психбольницу.
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В мире , Видео , Кавказ , Украина , Теймураз Шарашенидзе , Дмитрий Кулеба , Михаил Саакашвили , Деловая газета "Взгляд" , Грузия , Тбилиси
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