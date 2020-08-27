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Украина направила России ноту протеста из-за гуманитарного конвоя в ЛНР 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Украина направила России ноту протеста
Фото: Reuters
Министерство иностранных дел Украины направило в МИД РФ ноту протеста из-за отправки гуманитарного конвоя в Донбасс, сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства в четверг.
Ранее автомобили 98-го гуманитарного конвоя МЧС РФ с помощью для жителей Донбасса завершили разгрузку на складах в Луганске и выехали обратно в Россию, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе МЧС самопровозглашенной Луганской народной республики.

"Двадцать седьмого августа 2020 года министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест министерству иностранных дел Российской Федерации в связи с очередным совершением российской стороной международно-противоправного деяния против суверенитета Украины… Без официального согласия, с нарушением законодательства Украины… российская сторона незаконно переместила на территорию Украины так называемый "гуманитарный конвой" для населения на… (неподконтрольных Киеву — ред.) территориях в Донецкой и Луганской областях Украины", — говорится в сообщении на сайте МИД.

Груз был доставлен через российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган", а также закрытые Киевом пункты пропуска "Изварино" и "Успенка", уточнили в ведомстве.
Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 98 колонн МЧС привезли на территорию юго-востока Украины около 85 тысяч тонн гуманитарных грузов.
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В мире , Политика , Украина , МИД , МЧС , РИА Новости
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