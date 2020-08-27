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Око за око: РФ мстит боевикам за убийство генерала в Сирии 

Павел Тиунов 52 минуты назад
Око за око: Россия начала мстить боевикам в Сирии
Фото: РИА Новости
Активизация российских войск в Сирии в последние 10 дней скорее всего связана с гибелью генерал-майора Вячеслава Гладких, подорвавшегося на фугасе, сообщает «Свободная пресса». Автор статьи полагает, что таким образом россияне наглядно продемонстрировали умение мстить «око за око», поскольку ударили по боевикам «со всех стволов».
Как сообщал «Рамблер», Вячеслав Гладких погиб 18 августа. Взрывное устройство сработало, когда он проходил мимо автомобиля в сопровождении командующего национальной обороны города Тадмор Аль-Маядина Мухаммад Тайсар аз-Захира. Оба от полученных травм скончались на месте.
Появились подробности о службе погибшего в Сирии российского генерала
В ответ террористам, полагает журналист, российские власти развернули целую карательную операцию. По данным Минобороны, по боевикам ударили авиация ВКС России и ВВС Сирии, артиллерия, а также разведывательно-поисковые группы специального назначения.

«В результате было ликвидировано 327 боевиков, уничтожено 134 укрытия, 17 наблюдательных пунктов, 7 складов с материальными средствами и 5 подземных хранилищ вооружения и боеприпасов», — приводит автор цитату представителя российского оборонного ведомства.

Журналист подчеркивает, что слова военных следует трактовать так: после авианалета в место расположения боевиков были направлены отряды спецназа, которые «добили уцелевших, а заодно, поставив мелком крестики на трупах, их пересчитали».
Подобный отчет о результатах операции автор статьи склонен называть «местью за погибшего генерала». При этом, по его мнению, российские военные таким образом оставили напоминание боевикам и «их покровителям из США», что за погибших россиян «всегда прилетит ответочка».
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В мире , Армия , Вячеслав Гладких , Министерство обороны , Сирия
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