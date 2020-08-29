Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Судьба Белоруссии. Главное

В Грузии захотели выдвинуть Саакашвили на пост премьера 

Lenta.ru и ещё 8 32 минуты назад
Саакашвили предложили высокий пост в Грузии
Фото: ТАСС
Бывшая правящая партия Грузии «Единое национальное движение» захотела выдвинуть кандидатуру экс-президента страны Михаила Саакашвили на пост премьер-министра в случае победы на осенних парламентских выборах. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы уже заявили, и я повторюсь, что считаем выдвижение кандидатуры Саакашвили на пост премьера логичным шагом», — подчеркнула член партии Хатия Деканоидзе.

Другой член фракции Роман Гоциридзе также сообщил, что, вероятно, кандидатура бывшего главы государства вскоре будет выдвинута официально.
Ранее Саакашвили назвал Украину своим «вторым домом» и заявил, что возвращается на родину, в Грузию. Он также извинился за ошибки, допущенные во время нахождения на посту президента, и заверил, что набрался опыта для служения своей стране.
Однако власти Грузии негативно отреагировали на его намерение вернуться. Так, министр юстиции страны Тея Цулукиани заявила, что сразу по возвращении его ждут задержание и тюрьма.
Видео дня. "Ты хочешь согрешить против меня?".Монолог дебошира с рейса Нижнекамск-Москва
Последние новости
Умер исполнитель роли Черной Пантеры Умер исполнитель роли Черной Пантеры В центре Москвы автомобиль замглавы Минобороны Евкурова попал в ДТП В центре Москвы автомобиль замглавы Минобороны Евкурова попал в ДТП Берлинская клиника с Навальным запросила помощь Берлинская клиника с Навальным запросила помощь
Комментарии 21
В мире , Тея Цулукиани , Хатия Деканоидзе , Михаил Саакашвили , Грузия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За рулем сидел Гармаш: новый подозреваемый в деле Ефремова
За рулем сидел Гармаш: новый подозреваемый в деле Ефремова
В Швеции начались беспорядки из-за сожжения Корана
В Швеции начались беспорядки из-за сожжения Корана
Сын Лукашенко рассказал, что ждет Белоруссию
Сын Лукашенко рассказал, что ждет Белоруссию
Мясников указал на безграмотность врача Навального
Мясников указал на безграмотность врача Навального
Видео
Новый конфликт женщины с таксистом попал на видео
03:43
Новый конфликт женщины с таксистом попал на видео
Происшествия
Нападение на автобус под Харьковом попало на видео
00:55
Нападение на автобус под Харьковом попало на видео
Происшествия
Появилось видео броска коктейля Молотова из окна
01:05
Появилось видео броска коктейля Молотова из окна
Происшествия
Ведущий оказался у трансформатора в момент взрыва и попал на видео
00:26
Ведущий оказался у трансформатора в момент взрыва и попал на видео
Горбатый кит перевернулся в воздухе на глазах у рыбаков и попал на видео
00:37
Горбатый кит перевернулся в воздухе на глазах у рыбаков и попал на видео
Бунт в Кеноше попал на видео
01:09
Бунт в Кеноше попал на видео
Путин запустил движение по трассе «Таврида» и попал на видео
02:24
Путин запустил движение по трассе «Таврида» и попал на видео
НАТО перебросило самолеты к Белоруссии
02:25
НАТО перебросило самолеты к Белоруссии
Армия
Патрули России и Турции в Сирии показали на видео
00:32
Патрули России и Турции в Сирии показали на видео
Дело Навального: Меркель выступила с призывом по РФ
02:45
Дело Навального: Меркель выступила с призывом по РФ
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение