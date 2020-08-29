Саакашвили предложили высокий пост в Грузии

Бывшая правящая партия Грузии «Единое национальное движение» захотела выдвинуть кандидатуру экс-президента страны Михаила Саакашвили на пост премьер-министра в случае победы на осенних парламентских выборах. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы уже заявили, и я повторюсь, что считаем выдвижение кандидатуры Саакашвили на пост премьера логичным шагом», — подчеркнула член партии Хатия Деканоидзе.

Другой член фракции Роман Гоциридзе также сообщил, что, вероятно, кандидатура бывшего главы государства вскоре будет выдвинута официально.

Ранее Саакашвили назвал Украину своим «вторым домом» и заявил, что возвращается на родину, в Грузию. Он также извинился за ошибки, допущенные во время нахождения на посту президента, и заверил, что набрался опыта для служения своей стране.