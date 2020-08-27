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Война с НАТО: Запад грозит России морской блокадой 

Павел Тиунов 7 часов назад
Война с НАТО: Запад грозит России морской блокадой
Фото: Reuters
В случае военного столкновения с Россией странам-членам НАТО следует лишить РФ возможности пользоваться Мировым океаном, заявил изданию Clio’s Musings ветеран Военно-морских сил США Брэдфорд Дисмьюкс. По его словам, в этом случае россияне будут терпеть огромные экономические убытки, что заставит их пойти на любые условия.
Дисмьюкс напомнил, что российский торговый флот является вторым в мире после китайского по количеству судов. Это обстоятельство очень важно для Москвы, которая посредством водного сообщения активно экспортирует сжиженный природный газ и сельскохозяйственную продукцию, добавил эксперт.
Поэтому, по его мнению, в случае российской агрессии необходимо заблокировать все возможные торговые пути по морю, которыми пользуются россияне. В операции, уверяет ветеран американских ВМС, следует задействовать как военные суда, так и гражданские.

«Все западные военно-морские силы наряду с наземной военной мощью должны обеспечивать блокаду до тех пор, пока Россия не согласится на восстановление статус-кво», — подчеркнул Дисмьюкс.

В начале 2020 года, как сообщал «Рамблер», состоялись военные учения стран НАТО под названием «Защитник Европы». Их цель заключалась в том, чтобы отработать оперативную переброску американских войск через Атлантический океан в Западную Европу, затем в Польшу и впоследствии в Прибалтику, таким образом оказавшись максимально близко к российским границам.
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В мире , НАТО , США
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