США призвали бороться с Россией в любой точке мира

«Китай и Россия присутствуют во всех концах мира. Мы должны быть готовы к тому, чтобы иметь с ними дело как в зоне действия Центрального командования (ВС США. — RT), так и в Арктике, в Индо-Тихоокеанском регионе или в Европе», — цитирует его ТАСС.