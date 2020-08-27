Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Судьба Белоруссии. Главное

Эрдоган и Трамп обсудили ситуацию в Восточном Средиземноморье 

RT на русском и ещё 3 12 часов назад
Эрдоган и Трамп поговорили о Восточном Средиземноморье
Фото: Reuters © Presidential Press Office
Турецкий и американский президенты Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию в Восточном Средиземноморье на фоне напряжённости между Грецией и Турцией.
Об этом сообщила администрация Эрдогана.

«В ходе переговоров были обсуждены двусторонние вопросы, а также региональные события, особенно в Восточном Средиземноморье», — приводит сообщение РИА Новости.

Эрдоган подчеркнул, что «Турция не является стороной, которая создала нестабильность в Восточном Средиземноморье».
Он также выступил за снижение напряжённости и диалог.
Ранее Трамп и его французский коллега Эммануэль Макрон выразили обеспокоенность напряжённостью между Грецией и Турцией в Восточном Средиземноморье.
Видео дня. Интернет-мошенник заработал 3 миллиона рублей на фальшивых посылках
RT на русском: последние новости
Минск готов к диалогу с зарубежными партнёрами по ситуации в стране Минск готов к диалогу с зарубежными партнёрами по ситуации в стране Лавров рассказал о позиции США по ситуации в Белоруссии Лавров рассказал о позиции США по ситуации в Белоруссии В Эстонии рассказали об отказе Лукашенко от бесед с Макроном и Меркель В Эстонии рассказали об отказе Лукашенко от бесед с Макроном и Меркель
В мире , Реджеп Эрдоган , Дональд Трамп , Эммануэль Макрон , РИА Новости , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обнародован ДНК-тест Максаковой на родство со Сталиным
Обнародован ДНК-тест Максаковой на родство со Сталиным
Путин сделал заявление по ситуации в Белоруссии
Путин сделал заявление по ситуации в Белоруссии
Тихановская раскрыла обещание представителя США
Тихановская раскрыла обещание представителя США
Запад вдруг изменил отношение к Лукашенко
Запад вдруг изменил отношение к Лукашенко
Видео
Момент крушения яхты в Италии попал на видео
00:32
Момент крушения яхты в Италии попал на видео
Огромная акула-молот вырвала улов из рук рыбака и попала на видео
03:30
Огромная акула-молот вырвала улов из рук рыбака и попала на видео
Буйволы прогнали напавших на них львов и попали на видео
00:56
Буйволы прогнали напавших на них львов и попали на видео
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
00:30
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
Стрельба управляемым снарядом «Торнадо-С» попала на видео
02:55
Стрельба управляемым снарядом «Торнадо-С» попала на видео
Таран бронемашин США и РФ попал на видео
01:41
Таран бронемашин США и РФ попал на видео
Армия
Появилось видео пожара в жилом доме в Керчи
00:45
Появилось видео пожара в жилом доме в Керчи
Происшествия
Отступление американцев перед российским БТР объяснили
03:04
Отступление американцев перед российским БТР объяснили
Армия
«Все тут фашисты»: пенсионерка набросилась на ОМОНовца
04:56
«Все тут фашисты»: пенсионерка набросилась на ОМОНовца
В мире Происшествия
Кричал от боли: россиянин поплатился за наглость
01:55
Кричал от боли: россиянин поплатился за наглость
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение