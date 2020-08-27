Эрдоган и Трамп поговорили о Восточном Средиземноморье

Турецкий и американский президенты Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию в Восточном Средиземноморье на фоне напряжённости между Грецией и Турцией.
Об этом сообщила администрация Эрдогана.
«В ходе переговоров были обсуждены двусторонние вопросы, а также региональные события, особенно в Восточном Средиземноморье», — приводит сообщение РИА Новости.
Эрдоган подчеркнул, что «Турция не является стороной, которая создала нестабильность в Восточном Средиземноморье».
Он также выступил за снижение напряжённости и диалог.
Ранее Трамп и его французский коллега Эммануэль Макрон выразили обеспокоенность напряжённостью между Грецией и Турцией в Восточном Средиземноморье.