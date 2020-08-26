В Киеве прошла акция в поддержку белорусских протестующих

Как заявила одна из соорганизаторов акции, глава партии "Голос" Кира Рудик, депутаты парламентской фракции "Голоса" намерены ежедневно требовать от украинских властей не признавать результаты выборов президента в Белоруссии. Она высказалась в поддержку персональных санкций против белорусских чиновников.