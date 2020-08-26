Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
Судьба Белоруссии. Главное

В Киеве прошла акция в поддержку белорусских протестующих

РИА Новости
1 час назад
Комментарии
Акция в поддержку протестующих в Белоруссии, а также против признания результатов выборов президента в этой стране прошла в среду в центре Киева, передает корреспондент РИА Новости.
В Киеве прошла акция в поддержку белорусских протестующих
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Несколько десятков человек, среди которых были депутаты Верховной рады Украины, стояли возле здания Украинского дома на Европейской площади и в режиме "свободного микрофона" выступали в поддержку протестующих граждан Белоруссии и против признания итогов выборов. Несмотря на то, что демонстранты сожгли несколько дымовых шашек, акция в целом прошла спокойно.
Как заявила одна из соорганизаторов акции, глава партии "Голос" Кира Рудик, депутаты парламентской фракции "Голоса" намерены ежедневно требовать от украинских властей не признавать результаты выборов президента в Белоруссии. Она высказалась в поддержку персональных санкций против белорусских чиновников.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
Комментарии
В мире,Конфликты,Политика,Украина,СНГ,Светлана Тихановская,Верховная Рада,Центризбирком России,МВД,РИА Новости,Киев,Беларусь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФото
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьи
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители