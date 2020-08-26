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США обвинили хакеров из КНДР в атаках на банки нескольких стран 

Деловая газета «Взгляд» 30 минут назад
США обвинили хакеров из КНДР в атаках на банки
Фото: РИА Новости
Хакеры из КНДР взламывают компьютерные сети банков в нескольких государствах, заявили власти США.
Соответствующее совместное заявление рядя госструктур США, включая минфин и ФБР, распространил Национальный объединенный центр кибербезопасности и коммуникаций при министерстве внутренней безопасности США, передает ТАСС.
По версии американской стороны, КНДР с февраля «возобновила атаки». целью которых является «проведение мошеннических международных денежных переводов и обналичивание средств через банкоматы».
США считают, что в 2016 году Разведывательное управление генштаба Корейской народной армии начало хакерскую кампанию Fast Cash («Быстрые наличные деньги»). Американцы полагают, что в последнее время действия хакеров стали более масштабными и изощренными.
Как заявляют в США, северокорейские хакеры взламывают компьютерные сети банков по всему миру с целью украсть деньги со счетов их клиентов, а также заставить банкоматы выдавать все имеющиеся в них наличные купюры.
В 2019 году в докладе экспертов для СБ ООН сообщалось, что Северная Корея собрала около 2 млрд долларов на финансирование программ оружия массового уничтожения. При этом КНДР использует для получения средств кибератаки, утверждается в документе.
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В мире , Ближний Восток , Наука и техника , Генштаб , ФБР , Совбез ООН , Минфин , ИТАР-ТАСС , КНДР , США
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