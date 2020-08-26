Охрана Зеленского опровергла избиение беженки из Донбасса 

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Управление государственной охраны Украины опровергло избиение беженки из Донбасса охраной украинского президента Владимира Зеленского . Заявление опубликовано на странице ведомства в Facebook.

В управлении обвинения в применении силы назвали ложью и провокацией. Там также заявили, что подобная информация распространяется исключительно «в интересах отдельных политических групп».

Ранее сообщалось, что сотрудники личной охраны Зеленского на глазах у днепропетровских полицейских избили активистку Алину Новикову , которая пыталась поговорить с главой государства. Сам Зеленский не видел случившегося и покинул место инцидента.