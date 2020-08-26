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Охрана Зеленского опровергла избиение беженки из Донбасса 

Lenta.ru 18 часов назад
Охрана Зеленского опровергла избиение беженки из Донбасса
Фото: РИА Новости
Управление государственной охраны Украины опровергло избиение беженки из Донбасса охраной украинского президента Владимира Зеленского. Заявление опубликовано на странице ведомства в Facebook.
В управлении обвинения в применении силы назвали ложью и провокацией. Там также заявили, что подобная информация распространяется исключительно «в интересах отдельных политических групп».
Ранее сообщалось, что сотрудники личной охраны Зеленского на глазах у днепропетровских полицейских избили активистку Алину Новикову, которая пыталась поговорить с главой государства. Сам Зеленский не видел случившегося и покинул место инцидента.
26 августа Зеленский прибыл с рабочим визитом в Днепр. Он пообещал, что строительство взлетно-посадочной полосы нового аэропорта в городе начнется до конца сентября. Зеленский также посетил гимназию, осмотрел участок автодороги в Кривой Рог и побывал на Южном машиностроительном заводе имени А. М. Макарова.
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В мире , Владимир Зеленский , Алина Новикова , Южмаш
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