В Минске снизили скорость интернета по требованию властей 

Белорусский мобильный оператор А1 сообщил, что по требованию властей снизил пропускную способность сетей в Минске.
"Уважаемые абоненты! По распоряжению уполномоченных государственных органов 26 августа с 20:40 (совпадает с мск — ред.) в Минске будет снижена пропускная способность мобильного интернета. Исполнение данного требования ведет к ухудшению качества передачи данных или временной недоступности услуги", — говорится в сообщении, размещенном в Twitter-аккаунте А1.
Компания предупредила, что "о восстановлении корректного доступа будет сообщено, как только это станет возможным".
"Надеемся на скорое восстановление обслуживания", — говорится в сообщении.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.