В Минске снизили скорость интернета по требованию властей 

"Уважаемые абоненты! По распоряжению уполномоченных государственных органов 26 августа с 20:40 (совпадает с мск — ред.) в Минске будет снижена пропускная способность мобильного интернета. Исполнение данного требования ведет к ухудшению качества передачи данных или временной недоступности услуги", — говорится в сообщении, размещенном в Twitter-аккаунте А1.