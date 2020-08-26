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В Минске снизили скорость интернета по требованию властей 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
В Минске снизили скорость интернета по требованию властей
Фото: РИА Новости
Белорусский мобильный оператор А1 сообщил, что по требованию властей снизил пропускную способность сетей в Минске.

"Уважаемые абоненты! По распоряжению уполномоченных государственных органов 26 августа с 20:40 (совпадает с мск — ред.) в Минске будет снижена пропускная способность мобильного интернета. Исполнение данного требования ведет к ухудшению качества передачи данных или временной недоступности услуги", — говорится в сообщении, размещенном в Twitter-аккаунте А1.

Компания предупредила, что "о восстановлении корректного доступа будет сообщено, как только это станет возможным".

"Надеемся на скорое восстановление обслуживания", — говорится в сообщении.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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В мире , Политика , СНГ , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , МВД , Минск
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