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В Минске задержаны около 20 протестующих 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 43 минуты назад
В Минске задержаны около 20 протестующих
Фото: РИА Новости
Около 20 протестующих задержали на площади Независимости в Минске после несанкционированной акции протеста.
До этого на площади проходила несанкционированная акция протеста, в которой участвовали около 500 человек, передает РИА «Новости».
Около 20.50 к площади подъехали несколько машин ОМОН и милиции, они начали окружать площадь и задержали всех мужчин, женщин и журналистов не задерживали.
Всего задержали около 20 мужчин. Какой-то части протестующих удалось убежать.
В понедельник сообщалось, что на площади Независимости в Минске начались задержания протестующих. В 19.00 на площади стали собираться люди. Городски власти громко включили на колонке песню «В городском саду играет духовой оркестр», заглушив таким образом скандирование протестующих.
Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».
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Комментарии
В мире , Политика , СНГ , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко , РИА Новости , Минск
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