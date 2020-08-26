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В центре Минска ОМОН разгоняет протестующих 

ИА Regnum и ещё 3 1 час назад
В центре Минска ОМОН разгоняет протестующих
Фото: РИА Новости
В Минске на площади Независимости ОМОН разгоняет манифестантов, вышедших на очередную акцию протеста, сообщает вечером 26 августа tut.by. Протестующих грузят в автозаки, часть пришедших на площадь людей правоохранители заблокировали прямо в здании Красного костёла.
Согласно сообщениям СМИ, ОМОН взял в кольцо несколько десятков противников продолжения пребывания Александра Лукашенко у власти. Движение на площади Независимости перекрыто, не пропускают даже общественный транспорт.
Напомним, протесты в Белоруссии не утихают с 9 августа, когда было объявлено о том, что Лукашенко победил на выборах, собрав более 80% голосов избирателей. Манифестации проходят во всех крупных белорусских городах, отдельные акции в Минске прошли при участии более 200 тыс. протестующих.
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В мире , Пожары , Политика , СНГ , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко , Минск
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