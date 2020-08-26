Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Судьба Белоруссии. Главное

Тихановская пообещала найти слова для Путина 

Lenta.ru 1 час назад
Тихановская пообещала найти слова для Путина
Фото: Сергей Гриц / AP
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская пообещала найти нужные слова для общения с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом она заявила в интервью изданию Deutsche Welle.

«Вы знаете, все мы люди и как-то готовиться к общению с каким-то определенным человеком, я не знаю, как. Мне звонили лидеры сильных стран и, я думаю, что я найду слова, чтобы пообщаться и с Владимиром Путиным», — сказала она, отвечая на вопрос журналиста о готовности к разговору с российским лидером.

Тихановская при этом заявила, что независимость Белоруссии — «это то, что вообще не обсуждается, не продается и не допускает никаких комментариев».
Ранее 26 августа Тихановская заявила, что время для переговоров с российской стороной «пока не пришло». Она считает, что революция в Белоруссии не является ни антироссийской, ни антиевропейской. При этом Тихановская подчеркнула, что оппозиция не собирается «закрывать границы» с Россией.
В Белоруссии третью неделю проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов выборов. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По его словам, координаторы пытаются действовать в стране по «методичкам "цветных революций"», а протестующими управляют из «Польши, Великобритании и Чехии».
Видео дня. Гора рухнула в озеро: эпичное видео с пляжа в Канаде
Последние новости
Путин дал ответ на вопрос «Где деньги?» Путин дал ответ на вопрос «Где деньги?» Российский БТР протаранил американский в Сирии и попал на видео Российский БТР протаранил американский в Сирии и попал на видео Обнаружены неожиданные преимущества общения с родными на расстоянии Обнаружены неожиданные преимущества общения с родными на расстоянии
Комментарии 1
В мире , Политика , СНГ , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обнародован ДНК-тест Максаковой на родство со Сталиным
Обнародован ДНК-тест Максаковой на родство со Сталиным
«Скоро будем»: анонсирован военный захват Москвы
«Скоро будем»: анонсирован военный захват Москвы
Застрелил в поле на коленях: за что убили россиянку
Застрелил в поле на коленях: за что убили россиянку
В ФРГ выяснили чем «отравили» Навального
В ФРГ выяснили чем «отравили» Навального
Видео
49-летняя телеведущая станцевала на улице в купальнике и попала на видео
00:18
49-летняя телеведущая станцевала на улице в купальнике и попала на видео
Опубликовано видео с места взрыва на газопроводе в Сирии
00:37
Опубликовано видео с места взрыва на газопроводе в Сирии
Медведь попытался залезть в автомобиль и попал на видео
00:04
Медведь попытался залезть в автомобиль и попал на видео
Комментатор «не заметил» промах российских военных
01:21
Комментатор «не заметил» промах российских военных
Армия
Полицейские прокололи колеса авто и попали на видео
00:26
Полицейские прокололи колеса авто и попали на видео
Происшествия
Адвоката Ефремова заподозрили в преступлении
01:41
Адвоката Ефремова заподозрили в преступлении
Происшествия
Названы три человека, кому доверяет Лукашенко
00:15
Названы три человека, кому доверяет Лукашенко
В мире
Мужчина тушил лесной пожар ногами и попал на видео
02:27
Мужчина тушил лесной пожар ногами и попал на видео
Подтопленной Москве пообещали тепло
01:36
Подтопленной Москве пообещали тепло
Новости Москвы Погода
Первый полёт ракетоносца Ту-95МСМ попал на видео
00:59
Первый полёт ракетоносца Ту-95МСМ попал на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение