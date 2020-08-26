Зеленский озвучил свою мечту

«Мы восхищаемся иногда, даже очень часто, Илоном Маском, аплодируем его проектам, и почему-то забываем, что у нас есть «Южмаш» (государственное предприятие «Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова»), невероятные специалисты, имеющие уникальные знания и уникальный опыт. Государство всегда будет поддерживать и раскроет этот потенциал максимально», — сказал он.
«Сложно находить деньги, но люди важны. Поэтому сегодня «Южмаш» будет полностью без долгов», — добавил президент.
«Мы готовы сделать все возможное, чтобы «Южмаш» был украинским брендом и вернул внимание различных западных инвесторов, заинтересованных в его продукции», — резюмировал глава Украины.
«Принятие законопроекта позволит не только обеспечить рабочих «Южмаша» заработной платой… но и избежать банкротства стратегически важного для страны предприятия, обеспечить условия для увеличения объемов производства и повысить конкурентоспособность Украины на мировом рынке космического машиностроения и вооружений», — объяснили во фракции «Слуга народа».