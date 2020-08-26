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Судьба Белоруссии. Главное

Провал плана Польши по свержению Лукашенко объяснили 

Павел Тиунов 23 минуты назад
Провал плана по свержению Лукашенко объяснили
Фото: Reuters
Беспорядки в Белоруссии были организованы польскими спецслужбами, которым была поставлена задача свергнуть режим Александра Лукашенко, заявил автор «Военного обозрения» Александр Ставер. По его мнению, поляки выбрали неподходящее время для проведения спецоперации.
В статье говорится, что белорусские акции протеста курируются «Центральной группой психологических действий», которая работает на базе воинской части, расположенной в городе Быдгоще. В частности сотрудники «группы» активно сотрудничают с авторами Telegram-канала NEXTA Live, которые подробно освещают события в Белоруссии. Известно, что администраторы паблика — белорусские журналисты, живущие в Польше. По мнению Ставера, они сами «засветили» свои отношения с польскими спецслужбами, заявляя, что выкладывают на суд двухмиллионной аудитории информацию, присылаемую жителями республики.

«Напомню, что интернет в Белоруссии был заблокирован для всех, кроме иностранных посольств. А видео транслировались чуть ли не в прямом эфире», — отмечается в статье.

Польские спецслужбы были вынуждены «засветить» своих агентов, поскольку у них не было выбора, добавил журналист. По его мнению, это обстоятельство сыграло на руку белорусским властям, которые изначально твердили о подготовке мятежа кураторами из-за границы. При этом самой главной ошибкой поляков Ставер назвал неправильно выбранный момент для мятежа. Варшава надеялась, что ее инициативу поддержат европейские и американские коллеги. Однако Польша просчиталась.

«США и Европа сегодня заняты собой. Белорусские или украинские дела их мало интересуют», — резюмировал автор.

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В мире , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко , Военное обозрение , Польша
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