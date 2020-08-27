Зеленский попросил денег у зама Помпео 

Как сообщает пресс-служба Зеленского, в ходе этой встречи украинский президент «поднял вопрос двустороннего сотрудничества Украины и Соединенных Штатов Америки, в частности по финансовой и военной поддержки нашего государства». В свою очередь, гость из Америки заверил, что США являются стратегическим партнером Украины.

Отметим, что в июле 2020 года государственный долг Украины вырос на 86 млрд гривен и по состоянию на 1 августа составляет $85,05 млрд или 2,355 трлн гривен.