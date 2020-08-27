Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Судьба Белоруссии. Главное

Зеленский попросил денег у зама Помпео 

Свободная пресса и ещё 3 7 часов назад
Зеленский попросил денег у зама Помпео
Фото: Reuters
Заместитель госсекретаря США Майка Помпео Стивен Биган посетил Кривой Рог, где провёл переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Как сообщает пресс-служба Зеленского, в ходе этой встречи украинский президент «поднял вопрос двустороннего сотрудничества Украины и Соединенных Штатов Америки, в частности по финансовой и военной поддержки нашего государства». В свою очередь, гость из Америки заверил, что США являются стратегическим партнером Украины.
Отметим, что в июле 2020 года государственный долг Украины вырос на 86 млрд гривен и по состоянию на 1 августа составляет $85,05 млрд или 2,355 трлн гривен.
Видео дня. Интернет-мошенник заработал 3 миллиона рублей на фальшивых посылках
Свободная пресса: последние новости
Зеленский: Я не боюсь прямого диалога с Путиным Зеленский: Я не боюсь прямого диалога с Путиным " Я - украинец. Я - грузин»: Саакашвили внезапно покидает Киев и возвращается в «сладкую Грузию» " Я - украинец. Я - грузин»: Саакашвили внезапно покидает Киев и возвращается в «сладкую Грузию» Белорусская оппозиция указала на ошибку Лукашенко при переназначении правительства Белорусская оппозиция указала на ошибку Лукашенко при переназначении правительства
В мире , Владимир Зеленский , Стивен Биган , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Будет другой человек»: страшный прогноз для Навального
«Будет другой человек»: страшный прогноз для Навального
Суд арестовал всю недвижимость и акции завода Порошенко
Суд арестовал всю недвижимость и акции завода Порошенко
Москвич заснул с проституткой и поплатился
Москвич заснул с проституткой и поплатился
Обнародован ДНК-тест Максаковой на родство со Сталиным
Обнародован ДНК-тест Максаковой на родство со Сталиным
Видео
Момент крушения яхты в Италии попал на видео
00:32
Момент крушения яхты в Италии попал на видео
Огромная акула-молот вырвала улов из рук рыбака и попала на видео
03:30
Огромная акула-молот вырвала улов из рук рыбака и попала на видео
Буйволы прогнали напавших на них львов и попали на видео
00:56
Буйволы прогнали напавших на них львов и попали на видео
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
00:30
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
Стрельба управляемым снарядом «Торнадо-С» попала на видео
02:55
Стрельба управляемым снарядом «Торнадо-С» попала на видео
Таран бронемашин США и РФ попал на видео
01:41
Таран бронемашин США и РФ попал на видео
Армия
Появилось видео пожара в жилом доме в Керчи
00:45
Появилось видео пожара в жилом доме в Керчи
Происшествия
Отступление американцев перед российским БТР объяснили
03:04
Отступление американцев перед российским БТР объяснили
Армия
«Все тут фашисты»: пенсионерка набросилась на ОМОНовца
04:56
«Все тут фашисты»: пенсионерка набросилась на ОМОНовца
В мире Происшествия
Кричал от боли: россиянин поплатился за наглость
01:55
Кричал от боли: россиянин поплатился за наглость
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение