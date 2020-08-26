«Закончились деньги»: россияне бьют тревогу

Более 300 россиян оказались заперты в Китае с начала пандемии. И если ранее вернуться на родину можно было на вывозном рейсе, то последние два месяца их не организовывают, сухопутные границы также остаются закрыты. Россияне рассказали «Газете.Ru», что у них заканчиваются деньги и право на пребывание в стране. В посольстве тем временем предлагают лететь в Россию через Турцию . Но далеко не все могут позволить себе этот вариант — билеты на такие рейсы стоят сотни тысяч рублей.

Более 300 россиян не могут вернуться домой из Китая. С начала пандемии коронавируса для русских туристов было организовано шесть вывозных рейсов, последний из которых состоялся в июле 2020 года. И вот уже два месяца полеты не возобновляются. Сухопутные границы также остаются закрытыми.

«Эпидемиологическая ситуация в китайском приграничье действительно стабилизировалась, однако на сопредельной территории нашей страны фиксируется значительное число новых случаев COVID-19. В этой связи китайские власти не готовы к возобновлению работы пунктов пропуска для пассажирского сообщения», — сообщает Генеральное консульство РФ в Харбине.

По данным издания «Московский комсомолец», 250 россиян даже написали петицию в адрес российских властей. «Мы хотим домой, ситуация критическая!» — заявили они.

Сергей Герасимов из Севастополя рассказал «Газете.Ru», что пытается вылететь с семьей из Китая с начала июня — они с женой приехали навестить дочь, которая учится в местной канадской школе.

«И всегда все обрывается по причине авиакомпании. То вывозили россиян только из определенных регионов, то с животными нельзя, то цена за билет огромная. То есть те, кто тут остался — сидят не по своей вине, а по инфантильному идиотизму организаторов этих вывозных рейсов», — пожаловался россиянин.

Он добавил, что в России у него бизнес, которым все труднее управлять дистанционно — при этом заработки уже заметно падают.

В похожую ситуацию попал и Олег Касаткин из Ижевска — он вместе с детьми поехал в Китай к своей жене, которая устроилась там на работу преподавателем английского языка. «Поскольку у меня свой бизнес, который нормально функционировал без моего присутствия, решил на год слетать, отдохнуть от дел», — уточнил мужчина в беседе с «Газетой.Ru».

В феврале они с семьей решили посетить Вьетнам — именно там их застал начавшийся из-за коронавируса карантин.

«Тогда на вывозном рейсе прилетели в Китай. Не могли лететь сразу в Россию оттуда, так как все вещи и деньги были в Китае, там пережили карантин, а уже в июле решили все-таки вернуться с детьми в Россию», — рассказал Касаткин.

Он пояснил, что его старший сын год был на домашнем обучении и теперь должен был поступать в четвертый класс школы. «Для этого надо сдать экзамены, и сделать это можно только очно, других вариантов нет. Учителя торопят нас, есть риски, что придется оставаться на второй год», — отметил собеседник «Газеты.Ru».

«И у меня дела по работе, да еще проблемы со здоровьем начались — какие-то аллергические реакции», — добавил он.

По словам Касаткина, в посольстве предлагают улететь в Россию через Турцию, но билеты стоит слишком дорого. Как уточнила «Газете.Ru» жительница Магнитогорска Юлия Михина, которая в настоящий момент также находится в Китае, один билет на такой рейс стоит 150-200 тыс. рублей. «У меня таких денег нет», — подчеркнула она.

«Просто обидно, что о гражданах в РФ в других странах позаботились, а мы в Китае все еще ждем. У меня не так много времени осталось на легальное пребывание в этой стране, работы нет, сижу и жду чуда», — возмутилась россиянка.

Не повезло и российским студентам. Руслан из Москвы рассказал «Газете.Ru», что его дочь и ее подруга учатся в российском вузе на факультете иностранных языков — они уехали в Китай на один год для изучения языка.

«Не смогли улететь вывозным рейсом 12 июня, так как у них в это время только начались экзамены в Китае. С тех пор безуспешно пытаюсь вывести своих девочек в Россию», — сообщил он.

При этом Руслан вынужден платить за общежитие, так как обучение уже закончилось. «За территорию студгородка их не выпускают с февраля по сегодняшний день. У них нет возможности выйти и купить себе лекарства или продукты, снять денег с российской карты и положить себе на WeChat (азиатский мессенджер, — „Газета.Ru“)», — подчеркнул россиянин.

По его словам, продукты студенткам покупают преподаватели китайского университета, и чтобы рассчитаться с ними, необходимо иметь деньги на WeChat. «А для этого надо выйти из студгородка, чтобы снять деньги с карты. Нам приходится изыскивать возможность передать деньги на проживание и оплату общежития», — рассказал мужчина.

Его дочь через внутренние чаты ищет людей, желающих поменять юани на рубли. «На свой страх и риск я отправляю деньги незнакомым людям, а они ей на WeChat. Шансов 50 на 50», — уточнил Руслан.

«Последний месяц девочки раз в неделю уходят через забор, пока никто не видит, за деньгами и продуктами. Если их поймают, их выгонят из общаги. Живут, как в тюрьме. Им разрешат выйти за территорию только при наличии билетов в Россию. Кроме того, 1 сентября у них должен начаться учебный год в российском вузе», — добавил собеседник «Газеты.Ru».

Между тем сын Ольги Панкратовой из Биробиджана уже два месяца находится в изоляторе китайского города Санья. «Совершил административное правонарушение, посадили на 15 дней, должны были отпустить еще 10 июля, а держат до сих пор», — пожаловался женщина «Газете.Ru».

В посольстве ей сообщили, что сына отправят первым рейсом Шанхай-Москва.

«Но цены на эти билеты конские, я не потяну такие. Не знаю, что делать — просто сижу и жду. Последнее письмо от сына получала 27 июля, теперь тишина», — заключила Ольга.

Как рассказала «Газете.Ru» жительница Новосибирска Надежда Ковалева , российское посольство в Китае игнорирует просьбы застрявших россиян.

«По новостям крутят, что посольство помогает людям, но это вранье. Когда я позвонила и попросила помощи, мне сказали: «Пусть тебе помогут китайцы, которые находятся рядом!», — сообщила россиянка.

Тем не менее, у нее получилось уехать вывозным рейсом еще 26 февраля. «У меня закончились все деньги, которые были, я просила родных купить мне билет», — подчеркнула Ковалева. Ее же знакомым повезло меньше — они до сих пор находятся в Китае.