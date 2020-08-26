Западные политики поняли, что у президента Белоруссии Алексанра Лукашенко слишком крепкие позиции, поэтому необходимо оставить возможность для дальнейшего общения с ним, заявил RT белорусский политолог Алексей Дзермант . Он подчеркнул, что у главного противника главы государства политика Светланы Тихановской нет достаточно легальных оснований для оспаривания результатов выборов.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что несмотря на сомнительное переизбрание Лукашенко в качестве президента, с белорусским лидером необходимо продолжать общение. Он также подчеркнул, что европейцы не намерены «превращать Белоруссию во вторую Украину».

«Лукашенко контролирует ситуацию в стране, и в Евросоюзе это видят», — прокомментировал заявление Борреля белорусский политолог Алексей Дзермант.

По его мнению, европейцы понимают, что у лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской существуют «проблемы с легитимностью», поэтому на нее делают ставку в долгосрочной перспективе: вокруг действующей власти формируют силы, которые будут получать финансовую поддержку из-за рубежа для постепенного подрыва режима Лукашенко. При этом на ближайшее время Евросоюз решил оставить «окно» для коммуникации с действующим главой государства, резюмировал эксперт.