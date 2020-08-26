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Лукашенко не ответил на звонки Макрона 

Lenta.ru и ещё 1 34 минуты назад
Лукашенко не ответил на звонки Макрона
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не отвечал на звонки не только канцлера Германии Ангелы Меркель, но и отказывался говорить с еще одним европейским лидером — президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом рассказал премьер-министр Эстонии Юри Ратас, сообщает «Интерфакс».

«Просьбы о телефонных переговорах от обоих европейских лидеров были направлены также в Минск Александру Лукашенко, который не ответил и не взял трубку», — сказал Ратас и отметил, что Макрон и Меркель звонили также президенту России Владимиру Путину.

Эстонский премьер считает, что Москва играет важную роль в вопросах, касающихся Белоруссии.
О том, что Лукашенко не ответил на звонки Меркель, сообщалось 19 августа. Канцлер Германии несколько раз хотела организовать телефонный разговор с ним, однако тот проигнорировал ее. Позже Лукашенко попросил Путина передать Меркель просьбу не вмешиваться в дела Белоруссии.
Белорусский лидер также высказывался по поводу заявлений Макрона о посредничестве в диалоге Минска с гражданским обществом. В ответ Лукашенко предложил французскому коллеге сделать его посредником между властями Франции и движением «желтых жилетов».
Массовые протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа — митингующие не согласны с официальными результатами, по которым Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Акции жестко разгонялись, действия белорусских властей вызвали критику на Западе.
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В мире , Европа , Политика , Прибалтика , СНГ , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , Интерфакс , Германия , Минск , Франция , Эстония
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