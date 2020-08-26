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США внесли в черный список пять российских научных институтов 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 14 43 минуты назад
США озвучили новые санкции против России
Фото: ТАСС
Соединенные Штаты внесли в черный список пять российских научно-исследовательских институтов, включая НИИ Минобороны России, участвовавший в работе над вакциной от COVID-19, сообщили в министерстве торговли США.
В список попали 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт (33-й ЦНИИИ) и 48-й Центральный научно-исследовательский институт (48-й ЦНИИ) Министерства обороны России, а также московский Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).
Уведомление размещено в Федеральном реестре-сборнике официальных документов правительства США, передает ТАСС.
Попавшие в список НИИ подозревают в работе над химическим и биологическим оружием, пишет РИА «Новости».
Отмечается, что в ситуации с 48-м ЦНИИ ограничительные меры распространяются на все три его объекта, расположенные в Сергиевом Посаде, Екатеринбурге и Кировской области.
В документе также подчеркивается, что у американских властей есть основания подозревать 33-й ЦНИИ в связях с «российской химической программой и испытательным полигоном химического оружия», ГосНИИОХТ — «с российской программой химических вооружений», а 48-й ЦНИИИ — «с российской программой биологических вооружений».
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В мире , Политика , США , Министерство обороны , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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