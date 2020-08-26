В Израиле разъяснили, кто и как может въехать в страну 

Власти Израиля пояснили, что въезд для иностранных граждан возможен исключительно после заблаговременного получения разрешения от Управления народонаселения и миграции страны и от других ведомств, сообщает министерство туризма Израиля.

"Управление народонаселения и миграции Израиля опубликовало обновленный список стран, после пребывания в которых не менее 14 дней, не будет действовать требование об обязательном карантине по прилете в Израиль. Но речь идет не о туристах, а о гражданах, возвращающихся на родину, а также о некоторых категориях иностранцев, попадающих под определенные критерии", — сказал Владимир Шкляр, директор департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ.

В отдельных случаях въезд разрешен близким родственникам израильтян, людям, приезжающим на лечение, студентам, специалистам, в которых заинтересована страна, и ряду других иностранных граждан.

Важно подчеркнуть, что просьбы на прилет в Израиль могут подавать граждане из всех стран, но по прибытии из "красных" стран с высоким уровнем заболеваемости Covid-19, необходимо прохождение двухнедельного карантина.