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В Израиле разъяснили, кто и как может въехать в страну 

РИА Новости и ещё 1 23 часа назад
В Израиле разъяснили, кто и как может въехать в страну
Фото: РИА Новости
Власти Израиля пояснили, что въезд для иностранных граждан возможен исключительно после заблаговременного получения разрешения от Управления народонаселения и миграции страны и от других ведомств, сообщает министерство туризма Израиля.

"Управление народонаселения и миграции Израиля опубликовало обновленный список стран, после пребывания в которых не менее 14 дней, не будет действовать требование об обязательном карантине по прилете в Израиль. Но речь идет не о туристах, а о гражданах, возвращающихся на родину, а также о некоторых категориях иностранцев, попадающих под определенные критерии", — сказал Владимир Шкляр, директор департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ.

В отдельных случаях въезд разрешен близким родственникам израильтян, людям, приезжающим на лечение, студентам, специалистам, в которых заинтересована страна, и ряду других иностранных граждан.
Важно подчеркнуть, что просьбы на прилет в Израиль могут подавать граждане из всех стран, но по прибытии из "красных" стран с высоким уровнем заболеваемости Covid-19, необходимо прохождение двухнедельного карантина.
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В мире , Израиль
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