Белорусская оппозиция не готова говорить с РФ

Для переговоров белорусской оппозиции с Москвой еще рано, считает экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская . При этом ранее в созданном оппозицией Координационном совете выражали готовность к контактам с Россией «на любом уровне». Москва при этом отмечает, что готова помочь, но не станет вмешиваться во внутренние процессы в Белоруссии.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила в интервью газете Le Monde, что для переговоров с Россией «время не пришло». При этом она отметила, что открыта для диалога со всеми.

По словам оппозиционерки, «было бы замечательно», если бы Москва поддержала борьбу белорусов за свои права.

«Но я попрошу ее [РФ], как и всех, с кем я встречаюсь, уважать наш суверенитет», — сказала Тихановская.

При этом член президиума координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко ранее сообщал РИА «Новости» о готовности к контактам с Россией «на любом уровне».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что сначала Белоруссия должна сама определиться, нужна ли ей помощь других стран в урегулировании текущей политической ситуации. Он отметил, что Москва готова помочь, но вмешиваться не будет.

О недопустимости внешнего вмешательства Россия предупреждает и другие государства. На встрече с первым замгоссекретаря США Стивеном Биганом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обратил внимание, что внешние силы пытаются обострить ситуацию в Минске.

«Призыв наш заключался в том, чтобы эти страны, прежде всего, США и лидеры Евросоюза обратили внимание на те круги, которые, скажем, в Польше, Литве всячески выражают недовольство тем, что ситуация в Белоруссии нормализуется, и пытаются спровоцировать насильственные действия, чтобы вызвать соответствующую реакцию силовиков», — подчеркнул он.

На данный момент Светлана Тихановская, которая, по официальным данным, заняла второе место на выборах президента Белоруссии, находится в Литве, куда уехала на следующий день после всенародного голосования.

25 августа она выступила на заседании комитета Европарламента по ситуации в Белоруссии.

«Революция в Белоруссии не является геополитической по своей природе. Она не является ни пророссийской, ни антироссийской. Также она не является революцией антиевропейского или проевропейского порядка. Это демократическая революция», — пояснила оппозиционерка.

Она подчеркнула, в Белоруссии происходит борьба народа за право свободно выбирать своих лидеров и решать собственную судьбу. В ходе своего выступления она объявила о начале в стране мирной революции.

«Мы не являемся больше оппозицией. Мы представляем большинство. Сейчас происходит мирная революция», — сказала Тихановская.

В то же время она выразила готовность вести диалог с властью. «Наша задача — добиться [проведения новых президентских] выборов мирно, путем диалога», — констатировала она.

Экс-кандидат также отметила, что Белоруссия — часть Европы с культурной, исторической и географической точек зрения. Оппозиционерка заявила депутатам Европарламента о фальсификации прошедших 9 августа президентских выборов в Белоруссии. Она утверждает, что голосование сопровождалось тысячами нарушений по всей стране. По ее словам, во время мирных протестов «по меньшей мере шесть человек убиты, десятки людей пропали». «И это происходит прямо сейчас в Европе», — сказала она.

24 августа Тихановская встретилась со Стивеном Биганом и выразила готовность разрешить политический кризис в республике через диалог о мирной передаче власти и открытости для посредничества международных организаций. Как сообщила оппозиционерка, американский представитель пообещал, что он сам и народ Соединенных Штатов сделают все возможное для того, чтобы помочь оппозиции Белоруссии в сложившейся ситуации. По словам Тихановской, разговор с Биганом был «замечательным и добрым».

Созданный оппозицией координационный совет 19 августа объявил, что цель его деятельности — добиться разрешения политического кризиса путем диалога с властью, отказа от насилия в отношении протестующих и освобождения всех политзаключенных.