Лукашенко обрушился на «бесчинствующих молодчиков»

"Поэтому давайте садиться — представители всех трудовых коллективов, студенческих коллективов. И крестьяне имеют право на свое слово, и рабочие хотят свое слово сказать, и специалисты этих предприятий, и учителя, и врачи. А не бесчинствующие молодчики, которые ходят по улицам и кричат, что они хотят диалога. Никакого диалога они не хотят. И с улицей никто из властей за стол переговоров не сядет", — цитирует Лукашенко в четверг Sputnik Беларусь.