Лукашенко обрушился на «бесчинствующих молодчиков»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил, что никто не сядет за стол переговоров с "бесчинствующими молодчиками" с улиц, но он готов вести диалог, в том числе по изменениям в конституцию страны, в первую очередь, с трудовыми и студенческими коллективами.
"Поэтому давайте садиться — представители всех трудовых коллективов, студенческих коллективов. И крестьяне имеют право на свое слово, и рабочие хотят свое слово сказать, и специалисты этих предприятий, и учителя, и врачи. А не бесчинствующие молодчики, которые ходят по улицам и кричат, что они хотят диалога. Никакого диалога они не хотят. И с улицей никто из властей за стол переговоров не сядет", — цитирует Лукашенко в четверг Sputnik Беларусь.
Глава государства заявил, что готов вести диалог, в том числе об обновлении конституции.
Лукашенко отметил, что "вот мое четкое представление и заявление" по поводу диалога, с кем этот диалог можно вести.
"Если есть вменяемые люди от оппозиции, которые видят свою страну свободной и независимой, милости просим, высказывайте свою позицию, но не на улице. Под давлением улиц никакого диалога в Беларуси не будет", — подчеркнул глава государства.
Президент призвал трудовые и студенческие коллективы выдвигать своих представителей.
"Если кто-то хочет диалога, пожалуйста. Пожалуйста, формируйте своих представителей и будем вести диалог. Все хотят нового политического устройства. Да ради бога, давайте возьмемся за конституцию, вносите предложения, сформируем новую конституцию — это главный закон в любой стране. И "плясать" надо от конституции", — заявил Лукашенко.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская
, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы
прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.