Евросоюз выделит Грузии €80 млн после наводнения

Евросоюз решил выделить Грузии €80 млн для помощи жителям районов, пострадавших от наводнений, которые произошли в стране в июле. Сообщение об этом 25 августа было размещено на сайте представительства ЕС в Тбилиси

В публикации говорится, что деньги будут распределены через Красный Крест . Помощь пойдет на удовлетворение основных потребностей пострадавших.

«Гуманитарную помощь получат 3170 человек, чьи дома были затоплены, или кто потерял урожай в результате наводнения», — говорится в сообщении представительства ЕС.

Стоит отметить, что сильнее всего наводнение затронуло населенные пункты в крае Рача-Лечхуми и Нижняя Сванетия. Там до сих пор от внешнего мира отрезаны жители четырех деревень. Также пострадали жители в Гурии, Имеретии и Кахетии.