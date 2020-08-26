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Евросоюз выделит Грузии €80 млн на ликвидацию последствий наводнения 

ИА Regnum 6 часов назад
Евросоюз выделит Грузии €80 млн после наводнения
Фото: РИА Новости
Евросоюз решил выделить Грузии €80 млн для помощи жителям районов, пострадавших от наводнений, которые произошли в стране в июле. Сообщение об этом 25 августа было размещено на сайте представительства ЕС в Тбилиси.
В публикации говорится, что деньги будут распределены через Красный Крест. Помощь пойдет на удовлетворение основных потребностей пострадавших.

«Гуманитарную помощь получат 3170 человек, чьи дома были затоплены, или кто потерял урожай в результате наводнения», — говорится в сообщении представительства ЕС.

Стоит отметить, что сильнее всего наводнение затронуло населенные пункты в крае Рача-Лечхуми и Нижняя Сванетия. Там до сих пор от внешнего мира отрезаны жители четырех деревень. Также пострадали жители в Гурии, Имеретии и Кахетии.
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В мире , Европа , Кавказ , ЕС , Международный комитет Красного Креста , Грузия , Тбилиси
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